Tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức tung dàn taxi xanh Cyan ra đón khách Hà Nội

Ngày 8/4, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM cho biết sẽ chính thức đưa vào hoạt động dịch vụ taxi điện với thương hiệu Taxi Xanh SM tại Hà Nội từ ngày 14/4. Sau Hà Nội, Taxi Xanh SM sẽ phủ sóng tới ít nhất 5 tỉnh, thành phố cả nước ngay trong năm nay.



Taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng với màu xanh Cyan nổi bật, bắt đầu đón khách Hà Nội từ 14/4. Ảnh: Đ.Hoàng

Khách hàng tại Hà Nội có thể lựa chọn hai dịch vụ di chuyển xanh và thông minh của Taxi Xanh SM, là GreenCar và LuxuryCar. Hai loại xe trong giai đoạn đầu của hãng là VinFast VF e34 cho dịch vụ GreenCar và VinFast VF 8 dành cho dịch vụ LuxuryCar.

Trong thời gian tới, hãng sẽ bổ sung thêm vào đội xe GreenCar dòng xe VF 5 Plus, sau khi VinFast chính thức bàn giao xe.

Dịch vụ GreenCar với nhận diện nổi bật là màu xanh Cyan – màu kết hợp giữa Green (xanh lá) và Blue (xanh nước biển), hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm xanh, thông minh hoàn toàn khác biệt.

Trong khi đó, dịch vụ LuxuryCar sử dụng dàn xe VF 8 cao cấp, sang trọng và giữ đúng màu sơn nguyên bản. Tài xế của LuxuryCar cũng được tuyển chọn khắt khe, có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Đây là dịch vụ dành riêng cho khách hàng đề cao tính riêng tư và mong muốn tận hưởng các dịch vụ xuất sắc.

Hãng cũng công bố giá cước với 2 cách tính khách nhau dành cho 2 dịch vụ. Với GreenCar, giá mở cửa cho 1 km đầu tiên là 20.000 đồng. 24 km tiếp theo, giá cước đối với xe VF 5 Plus là 14.000 đồng/km, đối với xe VF e34 là 15.500 đồng/km.

Từ km thứ 26 trở đi, giá cước lần lượt là 12.000 đồng/km đối với VF 5 Plus và 12.500 đồng/km đối với VF e34.

Riêng với dịch vụ LuxuryCar được tính mức giá cố định 21.000 đồng/km cho toàn bộ hành trình.

Taxi Xanh SM cam kết hướng đến mục tiêu tái định nghĩa dịch vụ di chuyển, lan toả trào lưu sống xanh và phổ cập thói quen sử dụng xe điện tới cộng đồng.

Giá cước của Taxi Xanh SM được tính tùy từng dòng xe và dịch vụ khách chọn.

Tổng đài gọi xe toàn quốc của Xanh SM là 1900 2088. Khách hàng cũng có thể trực tiếp vẫy xe trên đường và tại các điểm đón, có thể đặt xe thông qua ứng dụng Taxi Xanh SM trên App Store và Google Play Store.



Trong giai đoạn đầu, Taxi Xanh SM sẽ đưa vào hoạt động 500 xe VF e34 và 100 xe VF 8 tại Hà Nội. Taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ có mặt tại tất cả hệ thống Trung tâm thương mại của Vincom và các địa điểm công cộng tại Hà Nội từ ngày 14/4.

Tháng 3 vừa qua, tỷ phú Phạm Nhật Vượng công bố thành lập Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô, xe máy điện và dịch vụ taxi, với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trong đó ông Vượng năm 95% cổ phần. Theo kế hoạch, quy mô đầu tư dự kiến lên tới 10.000 ô tô và 100.000 xe máy.

Tiếp đó, Taxi Xanh SM bắt tay với Be Group, đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe Be. Theo thoả thuận, Be Group sẽ nhận khoản đầu tư trực tiếp từ GSM. Thông qua các đối tác tài chính, GSM sẽ hỗ trợ tài xế của Be Group chuyển đổi từ xe chạy xăng sang xe điện.

Be Group cũng sẽ hợp tác chia sẻ nền tảng gọi xe với GSM. Theo đó, khách hàng gọi xe trên nền tảng của Be Group có thêm lựa chọn dịch vụ taxi điện của GSM, bên cạnh các dịch vụ beCar và beTaxi hiện có.

Việc bắt tay giữa GSM và Be Group được kỳ vọng sẽ mang đến một sự cạnh tranh hấp dẫn trên thị trường vận tải hành khách đô thị này.