Vàng cắm đầu giảm, nhà đầu tư bán chốt lời

Như vậy, vàng thế giới chính thức đánh mất mốc 2.400 USD/ounce vào hôm nay (1 ounce tương đương 8 chỉ 3 phân).

Đầu giờ sáng hôm nay 25/7, vàng giao dịch tại giá 2.395 USD/ounce, giảm 20 USD so với mức giá cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua. Sau đó, giá vàng tiếp tục cắm đầu và thấp hơn 2370 USD/ounce lúc khoảng 10:30 sáng (xem giá của Kitco).

Kitco cập nhật giá vàng thế giới: thấp hơn 2370 USD/ounce lúc khoảng 10:30 sáng 25/7/2024 (đường màu xanh lá cây).

Diễn biến của giá vàng thế giới hiện nay có liên quan đến tình hình kinh tế Mỹ và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024 vì giới đầu tư quốc tế đang dồn chú ý đến kinh tế Mỹ.

Thị trường vàng thế giới biến động mạnh khi Mỹ vừa công bố chỉ số quản lý mua hàng (PMI) tăng tốc khá ấn tượng. Theo đó, USD giảm giá khiến vàng có lúc trở nên hấp dẫn đối với nhiều người nắm giữ các đồng tiền khác nhưng hôm nay vàng lại cắm đầu xuống.

Giá vàng trên thị trường trong nước

Lúc 9 giờ sáng nay, giá vàng SJC được DOJI niêm yết: 77,5-79,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với đầu phiên giao dịch trước, giá của DOJI giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Chênh lệch giá mua và bán vàng SJC của DOJI là 2 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch này khá cao, khiến người mua hoặc bán có thể chịu lỗ nhiều.

Công ty SJC cũng niêm yết giá tương tự như DOJI: 77,5-79,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), với mức chênh lệch giữa mua và bán giống hệt DOJI.

Thế giới tiếp tục cuộc chiến với lạm phát

Thị trường tài chính thế giới hiện nay cũng đang có biến động, theo ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu, ngân hàng UOB của Singapore.

Ông cho biết kinh tế thế giới trong khi chú ý đến kinh tế và bầu cử tại Mỹ còn phải đương đầu với 2 rủi ro chính sau cuộc bầu cử. Đó là lạm phát toàn cầu dai dẳng và sự phục hồi kinh tế không đồng đều của Trung Quốc.

Cụ thể, lạm phát kéo dài vẫn là mối lo ngại không chỉ ở Mỹ mà còn nhiều nước khác. Giá dầu thô thế giới đã tăng trở lại trên 85 USD/thùng khi rủi ro địa chính trị ở Trung Đông tiếp diễn. Giá vận chuyển lại tăng do các tuyến đường vận chuyển qua kênh đào Suez bị gián đoạn vì tình hình Trung Đông.

Bên cạnh đó, giá đồng và các kim loại công nghiệp khác đã tăng trở lại lên mức cao nhất của năm 2021. Giá hàng hóa tiếp tục tăng có nguy cơ tạo thêm áp lực cho tình trạng lạm phát toàn cầu. Ở Mỹ và Australia, chi phí thuê nhà và nhà ở cao hơn cũng góp phần gây ra lạm phát dai dẳng.

Ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược Thị trường, Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu, ngân hàng UOB.

Nhìn gần hơn về khu vực, ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, các ngân hàng trung ương các nước này đang chờ đợi thêm các động thái mới và sẽ không cắt giảm lãi suất trong năm nay, theo ông Heng Koon How.

Ông cũng cho rằng mục tiêu tập trung cản trở hàng nhập khẩu từ Trung Quốc của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump (đang là ứng cử viên tổng thống từ Đảng Cộng Hòa) cũng sẽ cản trở sự phục hồi không đồng đều của nền kinh tế Trung Quốc.

Hiện nay, lĩnh vực bất động sản Trung Quốc đang trải qua quá trình tái cơ cấu nợ đầy khó khăn khi cả doanh số bán nhà và giá nhà tiếp tục giảm. Các chỉ số sản xuất chính như chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) và sản xuất công nghiệp vẫn chưa cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ.

Kết quả là tăng trưởng GDP quý 2 của Trung Quốc yếu hơn nhiều so với dự kiến ở mức 4.7%. Do đó, ngân hàng UOB hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2024 xuống còn 4.9% so với dự báo trước đó là 5.1%.

Ông Heng nhận định: “Không giống nhiều nước khác đang vật lộn với giá cả tăng cao, Trung Quốc đối mặt vấn đề ngược lại là lạm phát gần bằng 0. Điều đó đặt ra một loạt vấn đề mới vì nó cho thấy nhu cầu tín dụng yếu và niềm tin của người tiêu dùng yếu”.

Đối với Mỹ, ông dự báo Cục dự trữ liên bang (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9 này. Ngoài ra, chuyên gia của UOB lưu ý các nhà đầu tư cần nhận thức được những rủi ro chính sách tiềm ẩn trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump nếu cựu tổng thống đắc cử, tình trạng lạm phát toàn cầu tiếp tục gia tăng và sự phục hồi không đồng đều của nền kinh tế Trung Quốc.

Vàng vẫn là nơi trú ẩn an toàn cho giới đầu tư quốc tế hiện nay. Ảnh minh họa

Ông Heng dự báo: “Vàng sẽ là nơi trú ẩn an toàn trong thời điểm rủi ro địa chính trị và sự bất ổn chính sách gia tăng. Điều quan trọng hơn bao giờ hết hiện nay là sự thận trọng trong các quyết định đầu tư và đa dạng hóa danh mục đầu tư sao cho phù hợp”.