Vàng SJC lùi về ngưỡng 70 triệu đồng/lượng

18/10/2023 9:00 AM (GMT+7)

Cập nhật giá vàng lúc 7h20 ngày 18/10 (theo giờ Việt Nam) quanh mức 1.927,3 USD/ounce, tăng 0,2% so với chốt phiên giao dịch liền kề.



Cập nhật giá vàng hôm nay. Nguồn: Tradingeconomics.

Các diễn giả của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vừa hé lộ những tín hiệu 'ôn hòa', đã gây ra những tác động đến kỳ vọng về lãi suất và hỗ trợ cho vàng. Họ chỉ ra, xác suất tăng lãi suất vào tháng 11 đã giảm từ 41% xuống còn 7,7% vào tuần trước. Lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng đô la giảm giá ngay sau những tuyên bố này. Điều đó cho thấy có thể không cần phải tăng lãi suất nữa do lợi suất trên đường cong tăng gần đây, mặc dù chỉ số lạm phát cao hơn dự kiến trong tháng 9. Lợi suất trái phiếu hai năm vẫn ở mức trên 5% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn ở mức trên 4,5%. Một khi lợi suất bắt đầu giảm, vàng dự kiến sẽ tăng cao hơn.

Họ cũng lưu ý, sự sụt giảm của giá vàng tính bằng đồng rupee, điều mà các nhà phân tích tin rằng có thể là chất xúc tác cho nhu cầu cao hơn ở Ấn Độ trong mùa lễ hội sắp tới.

Theo Hội đồng vàng thế giới, quý IV của năm có xu hướng là thời điểm tốt nhất cho nhu cầu vàng tiêu dùng ở Ấn Độ. Trong thập kỷ qua, nhu cầu vàng quý IV đạt trung bình 243 tấn, so với nhu cầu trung bình các quý còn lại của năm chỉ ở mức 163 tấn.

Biến động giá vàng. Nguồn: Tradingeconomics.

Nhu cầu vàng của người tiêu dùng Ấn Độ giảm 11,5% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2023 khi giá vàng trong nước đạt mức cao mới mọi thời đại, đồng thời, lượng vàng nhập khẩu cũng giảm 17%. Họ cho biết: “Giá vàng trong nước hiện đã giảm khoảng 9%, điều này có thể củng cố nhu cầu mạnh mẽ hơn trong tháng 10 và tháng 12. Nhu cầu hàng năm của Ấn Độ có thể giảm so với cùng kỳ năm trước do suy yếu trong nửa đầu năm, nhưng với mức tăng mạnh mẽ trong quý IV có thể đưa tổng nhu cầu lên khoảng 650 tấn".

Heraeus cũng lưu ý sự thúc đẩy trú ẩn an toàn mà giá vàng đang nhận được từ cuộc xung đột Israel - Hamas đang diễn ra. Họ viết: “Thông thường, việc tăng giá do sự kiện thúc đẩy có xu hướng tiêu tan trong tuần tiếp theo khi cú sốc về hành động ban đầu mờ dần. Tuy nhiên, vàng đã bị bán quá mức và động lực bổ sung từ cuộc xung đột đã khiến giá vàng tăng vọt.”

Giá vàng hôm nay 18/10: Giảm về 70 triệu đồng/lượng

Cập nhật 7h00 sáng 18/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC tại Hà Nội, mua vào ở mức 69,3 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 70 triệu đồng/lượng, giảm đều 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua. Tương tự như khu vực Hà Nội, tại TP Hồ Chí Minh, vàng SJC đang mua vào ở mức 69,3 triệu đồng/lượng và bán ra 70,02 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thương hiệu DOJI tại Hà Nội mua vào ở mức 69,25 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 70,15 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng/lượng mua vào và 450.000 đồng/lượng bán ra. Giá mua vào vàng DOJI tại TP. Hồ Chí Minh có giá lần lượt mua vào 69,4 triệu đồng/lượng và bán ra 69,98 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng bán ra so với sáng qua.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết lần lượt là 69,33 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 69,98 triệu đồng/lượng, giảm 270.000 đồng/lượng và 250.000 đồng/lượng. Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu ghi nhận ở mức 57,03 – 57,98 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra.

Vàng miếng PNJ đang mua vào ở mức 56,9 triệu đồng/lượng và 57,9 triệu đồng/lượng bán ra ở cả Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, giảm 100.000 đồng/lượng mỗi chiều so với cập nhật sáng qua.