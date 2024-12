Vì sao Bessent được coi là Bộ trưởng Tài chính Mỹ 'lý tưởng' đối với Việt Nam?

05/12/2024 11:01 AM (GMT+7)

05/12/2024 11:01 AM (GMT+7)

Đây là nhận định của ông Michael Kokalari, Giám đốc phòng Phân tích kinh tế vĩ mô và Nghiên cứu thị trường, tập đoàn đầu tư VinaCapital.

Theo nhà kinh tế người Mỹ này, dù nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ hai của ông Trump có thể sẽ không mang lại nhiều lợi ích cho Việt Nam như trong nhiệm kỳ đầu, nhưng rủi ro chính sách thuế quan của ông Trump sẽ làm gián đoạn đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam là rất thấp.

Ông Michael Kokalari trình bày tại Diễn đàn thường niên về Quản trị Công ty lần thứ 7 ở Việt Nam, diễn ra tại TP.HCM ngày 5/12. Ảnh: Tường Thụy

Ông Trump đã chọn ông Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Mỹ thời Trump 2.0; và ông Kokalari nhận định nhân vật này được coi là Bộ trưởng Tài chính "lý tưởng" cho Việt Nam. Bởi vì ông Bessent đã nhiều lần nói rằng các đề xuất thuế quan của ông Trump là cực đoan có thể sẽ được giảm nhẹ trong các cuộc đàm phán.

Quan trọng hơn đối với Việt Nam, ông Bessent ủng hộ việc xem xét các mục tiêu địa chính trị của Mỹ khi xác định mức thuế đối với từng quốc gia.

Ông Kokalari cho biết chi tiết về cách thức chiến lược này có thể hoạt động đã được phác thảo trong một báo cáo mang tên "Hướng dẫn về Cải cách Hệ thống Thương mại Toàn cầu" (tên gốc: A User's Guide to Restructuring the Global Trading System). Tài liệu này đã được công bố rộng rãi sau khi ông Trump đắc cử, do một cố vấn cấp cao về chính sách kinh tế trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump viết. Người này được cho là có mối quan hệ mật thiết với ông Bessent.

Theo ông Kokalari, báo cáo dài 40 trang có đề cập đến việc xem xét các yếu tố địa chính trị để xác định mức thuế đối với từng quốc gia hơn 20 lần. Điều này cho thấy rằng niềm tin của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tại Mỹ về vai trò hữu ích của Việt Nam trong việc giúp Mỹ đạt được các mục tiêu địa chính trị sẽ đảm bảo rằng Việt Nam sẽ không bị ông Trump nhắm đến với các biện pháp thuế quan quá nặng nề.

Tại Diễn đàn thường niên về Quản trị Công ty lần thứ 7 diễn ra hôm nay 5/12 tại TP.HCM - tổ chức bởi Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO), nhà kinh tế trưởng của VinaCapital nói rằng không nên có cái nhìn bi quan về triển vọng quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam với Mỹ dưới thời Trump 2.0 (bắt đầu ngày 20/1/2025).

Theo đánh giá của ông Kokalari, báo cáo "Hướng dẫn về Cải cách Hệ thống Thương mại Toàn cầu" gợi ý về mối quan hệ Việt Nam và Mỹ dưới chính quyền của ông Trump sắp tới theo hướng được VinaCapital đánh giá là "từ trung lập đến tích cực".

Cũng theo nhận định của nhà kinh tế người Mỹ này, có khả năng dòng vốn FDI vào Việt Nam sẽ giảm một phần trong năm 2025 vì phải mất vài tháng nữa mới có thể biết rõ ông Trump sẽ thực hiện chính sách thuế quan như thế nào. Cũng có khả năng Mỹ sẽ tăng cường kiểm soát các nhà máy Trung Quốc chuyển sang Việt Nam vào một thời điểm nào đó trong tương lai, nhưng VinaCapital dự đoán trọng tâm ban đầu của ông Trump sẽ là vấn đề nhập khẩu từ Trung Quốc và các sản phẩm được sản xuất bởi các công ty Trung Quốc tại Mexico.

Rủi ro trước mắt lớn nhất đối với thị trường chứng khoán Việt Nam là khả năng đồng USD tiếp tục tăng giá, theo ông Kokalari. Bên cạnh đó, là thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ (khoảng 100 tỷ USD ) là thặng dư lớn thứ ba chỉ sau Mexico và Canada.

Vì lẽ đó, Việt Nam nên cân nhắc các biện pháp để giảm thặng dư thương mại với Mỹ bằng cách tăng cường mua thêm các sản phẩm của Mỹ, như động cơ máy bay và khí hóa lỏng (LNG).

Tàu chở LNG cập kho - cảng LNG Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Hiện nay, Mỹ là nguồn cung chính về LNG cho Việt Nam. Ảnh: PV GAS

LNG là nhiên liệu cho các dự án năng lượng sạch tại Việt Nam, điển hình là dự án nhiệt điện chạy bằng LNG Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai. Đây là dự án nhiệt điện LNG đầu tiên của Việt Nam đang sắp phát điện.

Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 do Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 1,4 tỉ USD, tổng công suất hai nhà máy là 1.624 MW. Theo tiến độ mới nhất của chủ đầu tư, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ đốt lửa lần đầu vào cuối tháng 12/2024 và dự kiến bàn giao cho chủ đầu tư vào tháng 6/2025. Tiến độ đốt lửa lần đầu của Nhà máy Nhơn Trạch 4 là tháng 4/2025 và bàn giao trong tháng 9/2025.