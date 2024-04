Vì sao ngân hàng Republic First Bank phá sản?

Đã có 5 ngân hàng Mỹ phá sản trong năm 2023. Trường hợp đầu tiên trong năm nay, Republic First Bank, mới bị giới chức bang Pennsylvania đóng cửa.

Một bảng hiệu của ngân hàng Republic First Bank. Tuy tên đầy đủ là Republic First Bank nhưng tên giao dịch được ghi là Republic Bank.

Công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC), trong một thông báo cuối tuần qua, cho biết FDIC đã được chỉ định quản lý tài sản và để bảo vệ người gửi tiền. FDIC đã thỏa thuận bán Republic First Bank cho Fulton Bank. Vì vậy, Fulton Bank sẽ tiếp quản toàn bộ tiền gửi và tài sản của Republic First Bank.

Theo FDIC, Republic First Bank có tổng tài sản khoảng 6 tỷ USD và tổng số tiền gửi là 4 tỷ USD vào thời điểm cuối tháng 1/2024.

Những người có tiền gửi tại nhà băng này đã trở thành người gửi tiền tại Fulton Bank. FDIC bảo hiểm lên tới 250.000 USD cho mỗi khách hàng gửi tiền.



Republic First Bank có quy mô rất nhỏ tại Mỹ: Chỉ 6 tỷ USD tài sản và 4 tỷ USD tiền gửi. Tuy nhiên, việc nhà băng này phá sản là tín hiệu cho thấy hệ thống ngân hàng của Mỹ vẫn chưa hết khó khăn.

Republic First Bank tách ra từ First Republic Bank. Tháng 5/2023, First Republic Bank (trụ sở ở San Francisco, bang California) bị đóng cửa và phần lớn tài sản được bán cho Tập đoàn tài chính JPMorgan Chase của Mỹ. Thời điểm cuối năm 2022, First Republic Bank là ngân hàng lớn thứ 14 tại Mỹ và có hơn 220 tỷ USD tài sản.

Vụ phá sản lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Mỹ năm 2023 chính là First Republic Bank. Thứ nhì là ngân hàng Silicon Valley Bank trong tháng 3 năm ngoái. Tài sản của Silicon Valley Bank tính tới cuối năm 2022 đạt 209 tỷ USD.

Ba vụ phá sản ngân hàng Mỹ cỏn lại trong năm 2023 đã gọi tên Silvergate Bank, Signature Bank, và Citizens Bank.

Theo báo chí Mỹ, First Republic Bank (bây giờ là Republic First Bank mới vừa phá sản, trường hợp đầu tiên của năm nay) là nạn nhân của làn sóng rút tiền khỏi các ngân hàng nhỏ ở Mỹ trong vài năm qua. Những khoản tiền khổng lồ được các nước bơm vào nền kinh tế kể từ đại dịch Covid-19. Vì vậy, nhiều loại tài sản như chứng khoán, bất động sản, vàng và tiền số tăng mạnh về số lượng và tiềm ẩn tình trạng bong bóng có nguy cơ sụp đổ.

Khi người gửi tiền cảm thấy không an toàn đối với lượng tiền gửi của họ tại các ngân hàng nhỏ, họ đổ xô đi rút tiền. Điều này tạo nên áp lực lớn và có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền trong hệ thống ngân hàng.