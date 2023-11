Vì sao ngân hàng tư nhân lớn thứ 2 Việt Nam không vội tìm cổ đông chiến lược nước ngoài?

Trả lời phỏng vấn trực tiếp ngày 13/11, do kênh Bloomberg TV thực hiện từ Singapore, ông Jens Lottner, CEO của Techcombank, nói nhà băng chưa có cổ đông chiến lược nước ngoài, nhưng không vội vàng trong việc tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược từ bên ngoài Việt Nam.



Ông Jens Lottner cho biết nguyên nhân là việc huy động vốn mới ở quy mô lớn hiện nay chưa cần thiết. Các nhà đầu tư nước ngoài đang nắm giữa 22% tổng số cổ phần của Techcombank và ngân hàng có thể chuyển nhượng thêm 8% nữa, để chạm tới mốc giới hạn 30% được Ngân hàng Nhà nước cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại Techcombank.

Lượng "room" 8% còn lại này chưa thể giúp nhà băng có ngay 1 cổ đông chiến lược dài hạn đến từ nước ngoài.

Jens Lottner, CEO của Techcombank, trả lời phỏng vấn của kênh Bloomberg TV từ Singapore ngày 13/11/2023. Ảnh chụp màn hình

Trước đây, ngân hàng HSBC toàn cầu từng là nhà đầu tư chiến lược tại Techcombank, với tỷ lệ sở hữu gần 20%. Nhưng HSBC thoái vốn hoàn toàn vào năm 2017. Tháng 3/2018, Techcombank cho biết tập đoàn đầu tư toàn cầu Warburg Pincus đã đầu tư hơn 370 triệu USD vào nhà băng, nhưng không phải là nhà đầu tư chiến lược, và vị trí ấy còn trống đến nay.



Kết thúc quý 3/2023, Techcombank lãi trước thuế 17.115 tỷ đồng, giảm 17,8% so với cùng kỳ. Tổng tài sản của ngân hàng tính đến 30/9 tăng 11,8% so với đầu năm, lên 781.279 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của ngân hàng tiếp tục ở nhóm đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại trong nước, đạt tỷ lệ 15% và 2,4%.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay (13/11), cổ phiếu TCB của Techcombank đóng cửa trên sàn HoSE ở giá 30.900 đồng, giảm 0,48% so với giá mở cửa 31.500 đồng.