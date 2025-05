Vì sao nữ doanh nhân thường khó vay vốn hơn nam giới?

Khởi nghiệp là hành trình đầy thách thức với bất kỳ ai, nhưng với phụ nữ, con đường ấy còn gập ghềnh hơn bởi những định kiến giới, thiếu sự hỗ trợ, và mạng lưới kết nối hạn chế. Một trong những rào cản lớn nhất đối với nữ doanh nhân là việc tiếp cận nguồn vốn – họ phải vượt qua nhiều vòng kiểm tra hơn so với nam giới khi cần vay mượn để phát triển doanh nghiệp.

Có nhiều lý do khiến nữ doanh nhân khó vay vốn hơn nam doanh nhân. Ảnh minh họa.

Theo một báo cáo mới từ công ty môi giới tài chính Swoop Funding, phân tích hơn 50.000 doanh nghiệp tại Anh, các công ty do nam giới điều hành có tổng dư nợ kinh doanh lên tới 9,5 tỷ bảng Anh (tương đương 11,2 tỷ euro), cao gấp 12 lần so với các công ty do nữ điều hành – chỉ 769 triệu bảng Anh (khoảng 904 triệu euro).

Khoản nợ này có thể được sử dụng cho nhiều mục đích như mở rộng hoạt động, trang trải chi phí, hay cứu vãn doanh nghiệp khi gặp khó khăn – mặc dù trường hợp cuối ít phổ biến hơn.

Trung bình, một công ty do nam giới điều hành có khoản nợ khoảng 315.000 bảng Anh, trong khi đó con số này ở nữ giới là 91.000 bảng Anh – thấp hơn gần ba lần.

Vì sao phụ nữ khó vay vốn hơn?

Theo bà Andrea Reynolds – Giám đốc điều hành Swoop Funding – vấn đề bắt nguồn từ sự khác biệt trong cách tiếp cận vốn:

“Nam giới thường chủ động xin vốn sớm hơn trong quá trình khởi nghiệp. Trong khi đó, nhiều phụ nữ lại chọn bắt đầu từ… bàn ăn trong nhà bếp – nghĩa là tự xoay sở (bootstrap) thay vì vay mượn".

Một lý do khác là nhiều nữ doanh nhân thiếu thông tin về các gói hỗ trợ như khoản vay khởi nghiệp, hoặc ít được tiếp cận truyền thông từ phía các tổ chức tài chính.

Văn hóa và tư duy tài chính cũng đóng vai trò quan trọng. Reynolds cho rằng: “Chúng ta thường được dạy rằng nợ cá nhân là điều tiêu cực – cần tránh. Nhưng nợ trong kinh doanh thì khác, đó là đòn bẩy để đầu tư, và nếu lên kế hoạch tốt, khoản vay đó sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể".



Câu chuyện của nữ doanh nhân Stacey-Rebekka Karlsson, người sáng lập công ty tiếp thị Goho Agency, là minh chứng sống động. Cô vay 25.000 bảng Anh từ chương trình vay hỗ trợ chính phủ (Bounce Back Loan) trong đại dịch.

“Chúng tôi đã vượt qua đại dịch với một đội ngũ giỏi tổ chức sự kiện, làm PR, tiếp thị số. Nhờ đó, công ty có thể cung cấp giải pháp toàn diện cho khách hàng và liên tục tăng trưởng qua từng năm".

Làm sao để nữ doanh nhân tiếp cận nguồn vốn tốt hơn?

- Tìm nguồn đầu tư hướng đến nữ giới: Các quỹ đầu tư hoặc nhà đầu tư chuyên hỗ trợ nữ sáng lập.

- Tham gia mạng lưới và chương trình cố vấn: Không chỉ mở ra cơ hội gọi vốn mà còn chia sẻ kiến thức tài chính.

- Tận dụng các gói tài trợ chính phủ...

Khi đã vay được vốn, sử dụng thế nào cho hiệu quả?

Việc quản lý và sử dụng vốn vay thông minh là yếu tố quyết định sự sống còn của doanh nghiệp. Vì thế sau khi đã vay được vốn, cần thực hiện các bước sau để sử dụng vốn hiệu quả:

- Lập kế hoạch tài chính rõ ràng, dự báo dòng tiền và ngân sách trước khi đầu tư lớn.

- Tập trung vào các mảng tạo giá trị cao, để tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.

- Theo dõi điểm tín dụng doanh nghiệp, vì đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vay vốn trong tương lai.