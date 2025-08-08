Việt Nam: Từ “thiên đường của dân du lịch balô” thành điểm đến nghỉ dưỡng – văn hoá đẳng cấp

Hội An là một thành phố quyến rũ, được bảo tồn tốt ở miền trung Việt Nam. (Ảnh Getty/iStock )

Nếu cách đây 10-15 năm, Việt Nam chủ yếu được biết đến như điểm dừng chân yêu thích của khách du lịch balô – giá rẻ, tiện di chuyển, dễ dàng khám phá – thì nay, hình ảnh ấy đang dần thay đổi. Nhiều địa phương đã trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách quốc tế tìm kiếm sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng, văn hóa và ẩm thực tinh tế.

Chiều muộn, giữa dòng người chen chúc trên phố cổ Hội An, Yolanthe Fawehinmi - Phóng viên Phong cách sống Cấp cao của PA Media - một công ty truyền thông của Anh, bất ngờ được một cậu bé 12 tuổi người Việt Nam tên tiếng Anh là Peter, đi cùng em trai Ethan, lễ phép đề nghị bằng tiếng Anh: “Cháu chào cô, cháu có thể nói chuyện với cô không ạ?” .

Chỉ mới học tiếng Anh 6 tháng, Peter và em trai hào hứng tận dụng mọi cơ hội để trò chuyện với du khách nước ngoài - những người thích kiểu du lịch gần gũi với người địa phương và tìm hiểu văn hóa. Từ bên kia đường, người cha nhìn con bằng ánh mắt tự hào.

Phóng viên Yolanthe Fawehinmi chia sẻ, Hội An là một trong những minh chứng rõ rệt nhất cho sự chuyển mình của du lịch Việt Nam.

Phố cổ bên sông Thu Bồn không chỉ quyến rũ bởi mái ngói rêu phong, những con ngõ nhỏ rợp đèn lồng, mà còn giữ nguyên nhịp sống thương mại truyền thống: chợ phố, cửa hàng thủ công mỹ nghệ, may đo lấy ngay. Nhiều tiệm may như Yaly Couture đã trở thành thương hiệu nổi tiếng, thu hút cả những ngôi sao quốc tế như MC Jeremy Clarkson hay ca sĩ Mick Jagger.

"Tôi cũng đặt may một bộ đồ linen xanh navy lấy cảm hứng từ phong cách Việt và được tặng thêm một chiếc váy maxi cổ khoét giọt lệ. Chỉ sau 24 giờ, mọi thứ đã hoàn thiện, vừa vặn từng đường kim mũi chỉ", phóng viên Fawehinmi chia sẻ trong bài phóng sự đăng trên Independent ngày 7/8.

Phố cổ Hội An. Ảnh PA Media

Bên cạnh đó, Hội An còn là trung tâm của các hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc, theo phóng viên Fawehinmi. Tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Lune, vở “Teh Dar” đưa khán giả vào không gian của những buôn làng Tây Nguyên, với tiếng cồng chiêng, tù và sừng trâu, và những câu chuyện truyền đời bên ánh lửa. Ban đêm, phố Hội rực sáng với hàng trăm chiếc đèn lồng trôi trên sông, tạo nên khung cảnh lãng mạn bậc nhất miền Trung.

"Buổi tối, tôi thưởng thức vở “Teh Dar” tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Lune – nơi tái hiện văn hoá các dân tộc Tây Nguyên qua âm nhạc, tiếng khèn, tiếng tù và sừng trâu, và những câu chuyện truyền đời bên ánh lửa. Sau đó, một chuyến đi thuyền trên sông dưới ánh đèn lồng, rồi bữa tối 5 món kết hợp ẩm thực Pháp và hồn Việt tại La Table Hội An khép lại một ngày trọn vẹn", Fawehinmi viết.

Vở “Teh Dar” tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Lune. Ảnh PA Media.

Không chỉ dừng ở phố cổ, du khách nước ngoài ngày càng bị cuốn hút bởi những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như Laguna Lăng Cô, tổ hợp gồm hai thương hiệu Angsana và Banyan Tree. Đây là nơi kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc bản địa, tiện nghi sang trọng và trải nghiệm ẩm thực phong phú. Hải sản tươi ngon được lấy trực tiếp từ làng chài, chế biến ngay trong những bữa tiệc BBQ trên bãi biển riêng của resort.



Ở Banyan Tree, du khách có thể tận hưởng không gian yên tĩnh trong những căn villa sát biển, hồ bơi vô cực, jacuzzi riêng, cùng dịch vụ chuẩn 5 sao. Với Angsana, lựa chọn đa dạng hơn cho gia đình và nhóm bạn, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần “nghỉ dưỡng gắn với trải nghiệm văn hóa”.

"Khu nghỉ dưỡng được thiết kế đậm nét văn hoá bản địa: mái cong, vật liệu gỗ, các hoạ tiết truyền thống", Fawehinmi nhận xét.

Từ “điểm dừng chân giá rẻ” của dân phượt cách đây hơn một thập kỷ, Việt Nam giờ đây trở thành lựa chọn cho những kỳ nghỉ sang trọng nhưng vẫn đậm bản sắc, phóng viên Yolanthe Fawehinmi viết.

Sự thay đổi của du lịch Việt Nam trong thập kỷ qua cho thấy một chiến lược rõ ràng: vừa nâng tầm dịch vụ, vừa giữ nguyên giá trị bản sắc và cảnh quan thiên nhiên. Đây là lý do Việt Nam không chỉ hấp dẫn giới trẻ ưa khám phá, mà còn trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách tìm kiếm sự tinh tế, thư giãn và chiều sâu văn hóa.