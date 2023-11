"Vua tôm" không chệch khỏi cốt lõi, bất động sản chỉ phục vụ công nhân

12/11/2023 7:40 AM (GMT+7)

12/11/2023 7:40 AM (GMT+7)

Thủy sản Minh Phú (mã MPC - sàn HoSE) sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 vào ngày 1/12. Theo thông báo, Minh Phú sẽ trình cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo ngành nghề bổ sung và các nội dung khác trong thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.



Sản phẩm tôm của Minh Phú. Ảnh tư liệu.

Hội đồng Quản trị của Minh Phú cũng đã phê duyệt việc bổ sung ngành kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc Lê Văn Quang, công ty ông sẽ chỉ làm nhà ở xã hội cho công nhân, không kinh doanh bất động sản vì tập trung vào thủy sản là ngành cốt lõi.



Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 đã soát xét của Minh Phú, công ty đang xây dựng nhà ở tập thể cho công nhân. Đó là dự án mới triển khai trong giai đoạn này, và tính đến cuối quý 2 đã giải ngân 20 tỷ đồng vào dự án nhà tập thể.

Minh Phú là công ty xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam với 10 công ty thành viên, gồm 4 nhà máy chế biến và 8 công ty trực thuộc. Tính đến cuối năm 2022, Minh Phú sở hữu 2 vùng nuôi tôm công nghiệp với tổng diện tích là 1.200 ha, sản lượng cao nhất là 30.000 tấn/năm.

Trụ sở Thủy sản Minh Phú ở tỉnh Cà Mau. Ảnh: MPC

Quý 3 năm nay, tập đoàn này ghi nhận doanh thu thuần 2.993 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước, và báo lỗ 26 tỷ đồng, so với mức lãi 332 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022, theo báo cáo kinh doanh mới công bố.



Luỹ kế 3 quý, công ty báo cáo doanh thu 7.466 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ, và lỗ gần 110 tỷ đồng, so với cùng kỳ báo lãi hơn 571 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là do kinh tế thế giới khó khăn kéo dài, nhu cầu tiêu thụ của các thị trường nhập khẩu giảm.

Các công ty xuất khẩu tôm khác của Việt Nam cũng đang đối mặt với tình hình tương tự. Số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), 9 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 2,5 tỷ USD, giảm gần 26% so với cùng kỳ năm trước. Lý do chính là các thị trường nhập khẩu đã đặt hàng với số lượng nhiều trong năm 2022 sau Covid, dẫn đến lượng tồn kho lớn nên sau đó phải cắt giảm.