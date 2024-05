Yếu tố giúp cổ phiếu MWG vào vùng giá cao nhất trong 19 tháng

13/05/2024 9:40 AM (GMT+7)

Khối ngoại tuy đã bán khoảng 70 triệu cổ phiếu MWG hơn nửa năm trước nhưng đang quay lại dồn dập với công ty nơi doanh nhân Nguyễn Đức Tài làm chủ tịch HĐQT.

Diễn biến giá cổ phiếu MWG 3 tháng gần đây

Đơn cử, trong phiên 24/4, hơn 19,3 triệu cổ phiếu MWG được giao dịch thành công với tổng giá trị 1.048 tỷ đồng. Tới phiên 2/5, khối lượng khớp lệnh vọt lên xấp xỉ 22 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.219 tỷ đồng, chiếm khoảng 8,5% giá trị giao dịch trên sàn HoSE.

Trong phiên 3/5, bảy trong số 10 thành viên thuộc nhóm Dragon Capital mua vào tổng cộng gần 8 triệu cổ phiếu MWG, nâng mức sở hữu của cả nhóm từ hơn 101 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6.91%) lên hơn 109 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7.45%). Lấy giá đóng cửa 55,700 đồng của phiên 3/5, tổng số tiền nhóm Dragon Capital bỏ ra lên tới khoảng 445 tỷ đồng.

Phiên ngày 10/5 cũng chứng kiến sức mua mạnh. Khối ngoại bán ròng trong buổi sáng nhưng quay lại mua ròng 1,2 triệu cổ phiếu MWG đến cuối phiên. Nhờ đó, giá đóng cửa đã quay lại mức mở cửa 58.900 đồng, và MWG tiếp tục trở thành cổ phiếu được khối ngoại gom mạnh nhất phiên với giá trị 70 tỷ đồng.

Trong quý 1/2024, tình hình kinh doanh của MWG đã có những chuyển biến tích cực như kỳ vọng của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Doanh thu thuần của MWG đạt hơn 31.4 ngàn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 25% kế hoạch năm. Công ty báo lãi sau thuế 903 tỷ đồng, gấp hơn 42 lần cùng kỳ, thực hiện được 38% kế hoạch năm và lãi ròng hơn 902 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi ròng cao nhất của MWG kể từ quý 4/2022.

Cần lưu ý, chuỗi Bách Hóa Xanh thuộc CTCP Đầu tư Thế giới Di động vẫn ghi nhận lỗ nhưng mức lỗ trong quý I/2024 chỉ bằng 1/3 cùng kỳ năm trước.

Chuỗi nhà thuốc An Khang -- mảng dược phẩm của Thế giới Di động -- vẫn chưa khởi sắc vì chuỗi lỗ sau thuế trong quý I/2024 xấp xỉ 70 tỷ đồng, tích cực hơn so với cùng kỳ lỗ hơn 74 tỷ.

Nhóm nghiên cứu SSI Research của Công ty chứng khoán SSI ước tính doanh thu chuỗi nhà thuốc An Khang sẽ đạt 2.500 tỷ vào năm 2024 (tăng 16% so với cùng kỳ) và 2.900 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ) vào năm 2025, nhưng lỗ lần lượt 339 tỷ đồng và 243 tỷ đồng.

Dù nhận định còn nhiều thách thức trong năm 2024, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch MWG, vẫn khẳng định doanh nghiệp sẽ chủ động thích nghi với bối cảnh kinh doanh đồng thời không đặt nhiều kỳ vọng vào việc sức mua hồi phục khả quan.



Ngày 8/5 vừa qua, HĐQT Thế giới Di động thông qua quyết định giải thể 2 công ty con là CTCP 4K Farm và CTCP Logistics Toàn Tín với lý do tái cơ cấu nhóm các công ty con nhằm tối ưu việc vận hành.

HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật và Giám đốc Tài chính toàn quyền thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc giải thể.

Tại thời điểm 31/3/2024, MWG ghi nhận tỷ lệ sở hữu 99.99% tại 4K Farm và Logistics Toàn Tín, giá gốc đầu tư lần lượt gần 162 tỷ đồng và gần 100 tỷ đồng, riêng 4K Farm đang phải trích lập dự phòng hơn 148 tỷ đồng.

CTCP 4K Farm được thành lập ngày 18/09/2020, kinh doanh trong lĩnh vực trồng và chế biến nông sản. MWG bắt đầu thử nghiệm mô hình 4K Farm từ năm 2020, mục đích chuyển giao công nghệ và hỗ trợ nông dân trồng rau an toàn 4 “không” (không thuốc trừ sâu, không chất tăng trưởng, không chất bảo quản, không giống biến đổi gen). Theo dữ liệu mới nhất tính đến ngày 9/5, 4K Farm vẫn đang hoạt động, có người đại diện pháp luật là bà Châu Trần Kim Ngân, trụ sở chính đặt tại 290 Trương Công Định, phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



Logistics Toàn Tín được thành lập ngày 10/11/2021 và kinh doanh trong lĩnh vực kho vận. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ logistics, quản lý kho vận cho các công ty trong Tập đoàn và cung cấp một tỷ lệ nhỏ doanh thu cho khách hàng bên ngoài.

Cập nhật vào ngày 9/5: Logistics Toàn Tín còn hoạt động và do ông Nguyễn Phú Đức làm đại diện pháp luật, trụ sở đặt tại 128 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM.