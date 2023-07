20 tỉnh thành tham gia Festival nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023

Đặc biệt, thông qua việc tổ chức “Festival nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023”, HPA còn gắn kết sản phẩm nông sản làng nghề Hà Nội với phát triển du lịch.

“Festival nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023” diễn ra từ ngày 6 - 9/7/2023 tại huyện Ba Vì có quy mô 100 gian hàng. Qua đó thu hút một lượng lớn doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của TP Hà Nội, huyện Ba Vì và 23 tỉnh thành như Lào Cai, Cao Bằng, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thanh Hoá, Ninh Bình… tham gia.

Người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền tại Festival nông sản Hà Nội lần 2 năm 2023. Ảnh: Hoài Nam

Trong thời gian diễn ra Festival nông sản, các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP tiêu biểu đặc sản vùng miền. Cụ thể nông sản, thực phẩm, đồ uống, nước mắm, trà, rau củ, hoa quả tươi, hoa quả sấy khô, mật ong, sữa và các sản phẩm từ sữa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP… tới người dân Thủ đô và du khách.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Quang Trung cho biết, hiện huyện có 138 sản phẩm OCOP của 37 đơn vị, cơ sở sản xuất đạt chuẩn 3 - 4 sao. Sau khi được công nhận sản phẩm OCOP, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất Ba Vì đã liên kết chặt chẽ trong hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

“Festival nông sản Hà Nội là dịp để nhân dân trong huyện và các vùng lân cận có cơ hội giao lưu, thăm quan, mua sắm các sản phẩm OCOP có nguồn gốc, chất lượng rõ ràng” - ông Đỗ Quang Trung nhấn mạnh.

Bên lề hội chợ sẽ có các hoạt động trưng bày quảng bá, giới thiệu, giao thương, kết nối doanh nghiệp. Tại đây, các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức quảng bá, giới thiệu bán sản phẩm trực tiếp đến người tiêu dùng Thủ đô và du khách; tổ chức trình diễn, giới thiệu sản phẩm.

Đặc biệt, doanh nghiệp sản xuất còn giao thương, kết nối các đơn vị phân phối, từ đó quảng bá giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng, xây dựng mối liên kết tiêu thụ hàng hóa.

Đây là sự kiện xúc tiến thương mại nông nghiệp quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động tổ chức Chương trình “Festival nông sản Hà Nội năm 2023” sẽ được HPA tiếp tục tổ chức tại các huyện Sóc Sơn, Ứng Hòa, Đan Phượng trong thời gian tới. Phó Giám đốc HPA Bùi Duy Quang

Tham gia Festival nông sản Hà Nội lần này, Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Giàng Thảo Hảo mang đến nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến của tỉnh Nghệ An, trong đó có sản phẩm giò me Nghệ An đã đạt tiêu chí OCOP 3 sao của tỉnh Nghệ An.

Giám đốc Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh Giàng Thảo Hảo - bà Trần Thị Thảo chia sẻ, đây là cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm giò me vùng Tương Dương (Nghệ An) đến người tiêu dùng Thủ đô, đồng thời tiếp cận hệ thống bán lẻ hiện đại để tiêu thụ sản phẩm.

Tương tự, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu & Phát triển công nghệ Nhật Bản Nguyễn Thị Trang cho biết, là doanh nghiệp chuyên sản xuất thực phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc nông sản, dược liệu như tỏi đen, hà thủ ô đỏ, táo đỏ, nghệ, đông trùng hạ thảo… nhưng hiện việc quảng bá tiêu thụ sản phẩm cũng như hợp tác chuyển giao công nghệ gặp nhiều khó khăn.

"Chúng tôi rất mong muốn có nhiều hơn các Festival nông sản để doanh nghiệp Hà Nội đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng. Đồng thời kết nối hợp tác với doanh nghiệp các tỉnh thành trong hoạt động chuyển giao công nghệ sản xuất” - bà Nguyễn Thị Trang nêu rõ.

Trong khi đó dưới góc độ người tiêu dùng, bác Nguyễn Thị Nga ở thị trấn Tây Đằng (Ba Vì) chia sẻ, Festival nông sản Hà Nội giúp cho người dân huyện Ba Vì có thêm cơ hội tiếp cận đặc sản vùng miền của các tỉnh, như nước mắm Thanh Hóa, gạo séng cù (Lào Cai), giò me (Nghệ An)… Đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu, trình diễn văn hóa địa phương, tham gia trò chơi dân gian.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Phó Giám đốc HPA Bùi Duy Quang nêu rõ, việc tổ chức Festival nông sản Hà Nội là cơ hội để các đơn vị tham gia quảng bá sâu rộng thương hiệu, sản phẩm OCOP, mô hình nông nghiệp gắn kết du lịch sinh thái đến du khách, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu. Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn không gian cộng đồng làng quê truyền thống và các sản vật có nguồn gốc thiên nhiên.

Đặc biệt thông qua hoạt động này HPA đẩy mạnh kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố, qua đó kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ, phục vụ nhu cầu mua sắm, trải nghiệm của người dân.

Theo KTĐT