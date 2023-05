3,7 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng, riêng Hàn Quốc cán mốc 1 triệu khách

02/05/2023 10:58 AM (GMT+7)

Thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), trong tháng 4, cả nước đón trên 984.000 lượt khách quốc tế, tăng gần 10% so với tháng 3 và là tháng đón lượng khách quốc tế đến cao nhất tính từ đầu năm. Tính chung 4 tháng qua, du lịch Việt Nam đón gần 3,7 triệu khách quốc tế.



Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất. Đã có 1 triệu kháchdu lịch Hàn Quốc đến Việt Nam trong 4 tháng qua. Tiếp theo là Mỹ với 263.000 lượt. Trung Quốc dù mới mở cửa trở lại nhưng đã vươn lên ở vị trí thứ 3, với 252.000 lượt.

TP.HCM với nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí, văn hóa ẩm thực đặc sắc là điểm đến không thể thiếu của du khách quốc tế. Ảnh: DNSG

Theo Tổng cục Du lịch, tín hiệu tích cực đến từ thị trường Trung Quốc, sau khi nước này mở lại tour du lịch theo đoàn đến Việt Nam từ ngày 15/3, giúp thị trường Trung Quốc đạt 112.000 lượt trong tháng 4, tăng 61,5% so với tháng 3, đạt mức tăng trưởng tốt nhất trong các thị trường.

Riêng khách nội địa, 4 tháng qua các điểm du lịch trong nước đã phục vụ khoảng 38 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch trong 4 tháng đầu năm ước gần 197.000 tỷ đồng.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 214.800 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ 2022. Thu du lịch lữ hành 4 tháng qua cũng hơn 9.000 tỷ đồng, gấp gần 2,1 lần cùng kỳ năm trước. Các khoản thu tăng cao so với năm trước được lý giải do các hoạt động văn hóa, du lịch những tháng đầu năm diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đáng chú ý, sự kiện Netflix ra mắt và lên sóng toàn cầu bộ phim "Hành trình tình yêu" (A tourist's guide to love) từ ngày 21/4, đã nhanh chóng tạo tiếng vang, thu hút sự quan tâm của khán giả trên toàn thế giới. Bộ đã thu hút 13,4 triệu giờ xem, xếp thứ ba trong top 10 phim tiếng Anh thịnh hành nhất trên toàn cầu.

Việt Nam có rất nhiều điểm đến đặc biệt hấp dẫn du khách quốc tế. Ảnh: Báo ĐĐK

Phim cũng vào top 10 phim được xem nhiều tại 78 thị trường trên toàn cầu, gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Mỹ, châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương.

Bộ phim được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp phép quay tại Việt Nam, tái hiện vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh địa phương cùng với vẻ đẹp của con người và văn hóa Việt Nam qua 6 địa điểm chính: Hà Nội; TPHCM; Đà Nẵng; Hội An, Mỹ Sơn (Quảng Nam) và Hà Giang.

Năm 2023, ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 110 triệu khách, trong đó có 8 triệu khách quốc tế, phục vụ 102 triệu khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến khoảng 650.000 tỷ đồng.

Năm 2022, du lịch nội địa được xem là bùng nổ khi lượng khách nội địa đạt trên 101 triệu lượt người. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế chỉ đạt gần 3,7 triệu lượt, chưa đạt kế hoạch đón 5 triệu khách như mục tiêu đặt ra.