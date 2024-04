5 ngày nghỉ lễ, TP.HCM có mưa không?

27/04/2024 9:20 AM (GMT+7)

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong dịp nghỉ lễ 5 ngày năm nay (từ 27/4 đến 1/5/2024) thời tiết TP.HCM có mây thay đổi, đêm không mưa. Đặc biệt, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 27-28 độ C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, riêng ngày 27, 28 và 29/4 có nơi 38-39 độ C.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, TP.HCM có mưa hay không - là thông tin được nhiều người quan tâm. Ảnh: M.Q

Ngày 29/4, các quận: 1, 3, 4, 10, 5, 6, 8, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú và huyện Củ Chi được dự báo có nhiệt độ cao nhất lên đến 39 độ C; xác suất mưa hầu hết các quận là 0%.

Sang ngày 30/4 và 1/5 thời tiết tại TP.HCM có phần dịu đi, không có nơi nào có nhiệt độ cao quá 38 độ C. Một số quận như: 1, 3, 4, 10, 5, 6, 8, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp… được dự báo xác suất có mưa là 60%.

Như vậy, nhìn chung thời tiết TP.HCM dịp Lễ 30/4, 1/5 là nắng nóng kéo dài trong các ngày. Thời tiết thuận lợi để người dân vui chơi, giải trí các hoạt động ngoài trời dịp lễ. Tuy nhiên do tình hình nắng nóng còn gay gắt, nên người dân cần lưu ý giữ gìn sức khỏe khi vui chơi dịp lễ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, phòng ngừa cháy nổ trong dịp lễ 30/4, 1/5 năm nay. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cửa, khóa cửa, thiết bị điện; chú ý trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà phải khóa cửa cẩn thận, tắt các thiết bị điện, có thể nhờ người thân hoặc hàng xóm trông coi giúp. Trong trường hợp vắng nhà dài ngày, cần thông báo với tổ dân phố hoặc Cảnh sát khu vực thời gian vắng nhà để hỗ trợ phòng ngừa tội phạm; cắt nguồn điện những khu vực không sử dụng hoặc ít sử dụng. Đồng thời tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, giữ mối liên kết chặt chẽ với Cảnh sát khu vực và tổ dân phố để khi cần có liên hệ đề nghị trợ giúp.