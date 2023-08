7 món ăn ngon không sợ tăng cân

06/08/2023 8:00 AM (GMT+7)

Ngoài việc kiểm soát lượng thức ăn và tập thể dục, việc lựa chọn một số loại thực phẩm ít calo, nhiều chất xơ và giàu vitamin cũng rất quan trọng.

Xin gợi ý 7 món ăn thanh nhiệt thích hợp cho mùa hè lại rất dễ giảm cân.

Bí đao

Bí đao là thực phẩm tốt để giảm cân trong mùa hè. Bí đao rất ít calo, giàu nước và chất xơ giúp tăng cảm giác no. Ngoài ra, bí đao có tác dụng thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu tiêu sưng, chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe.

Mùa hè ăn bí có thể giảm cân, có lợi cho việc giảm phù thũng và cân nặng.

Vậy ăn bí đao như thế nào để phát huy tác dụng giảm cân tốt hơn? Trước hết, ban thái bí thành lát mỏng nấu canh, cho thêm một số nguyên liệu ít béo, giàu đạm như nấm, ức gà, hải sản... Nó không chỉ làm tăng khẩu vị mà còn khiến người ăn có cảm giác nhanh no bụng.

Rau cần tây

Cần tây là loại rau ít calo, nhiều chất xơ và là một trợ thủ đắc lực cho việc giảm cân trong mùa hè. Việc tiêu thụ cần tây thường xuyên cũng sẽ giúp bạn tăng cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn.

Ngoài ra, cần tây chứa một chất gọi là apigenin thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo, giúp giảm cân. Vì vậy, uống một ly nước ép cần tây mỗi ngày giúp bạn vừa duy trì sức khỏe đường ruột vừa giảm cân một cách hiệu quả.

Khoai lang tím

Khoai lang tím là loại thực phẩm ít calo, giàu chất xơ, giàu vitamin A và C có thể làm tăng cảm giác no và kiểm soát sự thèm ăn. Chất anthocyanin trong khoai lang tím cũng có tác dụng chống oxy hóa mạnh và làm chậm quá trình lão hóa.

Dưa leo

Dưa leo (dưa chuột) là nguyên liệu giảm cân phổ biến trong mùa hè bởi nó rất ít calo. Dưa leo hầu như không có chất béo, lại chứa nhiều nước, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Dưa leo cũng rất giàu vitamin C và kali, giúp cho làn da khỏe mạnh và ngậm nước.

Cà chua

Cà chua là một loại thực phẩm ít calo và bổ dưỡng, rất hữu ích cho việc giảm cân. Cà chua giàu vitamin C, vitamin A, cellulose và nước, giúp cải thiện quá trình tiêu hóa và trao đổi chất đồng thời giúp cơ thể đào thải mỡ thừa và độc tố. Bạn có thể cắt nhỏ hoặc ép cà chua và thêm chúng vào các bữa ăn giảm cân.

Cải thảo

Để giảm cân vào mùa hè, cải thảo là sự lựa chọn hợp lý. Cải thảo rất giàu chất xơ, vitamin C, vitamin K và canxi. Chất xơ trong cải thảo giúp thúc đẩy tiêu hóa và nhu động ruột. Bên cạnh đó, vitamin C trong cải thảo hỗ trợ hệ thống miễn dịch và trao đổi chất, vitamin K và canxi hỗ trợ sức khỏe của xương. Ngoài ra, cải thảo là một loại thực phẩm ít calo, ít chất béo và độ ẩm cao. Ăn cải thảo có thể làm tăng cảm giác no và giảm lượng thức ăn nhiều calo. Vì thế, bạn có thể cắt nhỏ hoặc cắt khúc cải thảo ra xào hoặc làm salad.

Quả kiwi

Kiwi là loại trái cây có vị chua ngọt rất giàu vitamin C, chất xơ và chất chống oxy hóa, thúc đẩy tiêu hóa và đại tiện.

Ngoài ra, trong trái kiwi còn rất giàu enzym và axit có tác dụng phân giải chất béo, kích thích tiết dịch vị, có lợi cho quá trình tiêu hóa và hấp thu. Bạn có thể cắt lát quả kiwi và ăn trực tiếp hoặc trộn với các loại trái cây khác trong món salad.

Theo Gia đình và Xã hội