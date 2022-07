Ðại án y tế lên phim

Ðấu trí sẽ mổ xẻ vụ đại án tham nhũng nâng khống giá kit test COVID-19

Những đại án từ đời thực

Phim chính luận mới nhất Đấu trí sẽ chạm vào vấn đề nóng trong xã hội. Nếu Sinh tử trước đó tập trung nhiều vào đề tài lạm dụng quyền lực tạo nên lợi ích nhóm lấy cảm hứng từ vụ Vũ “nhôm”, Đấu trí là cuộc chiến chống lại những kẻ có tiền, có quyền, địa vị, có cả tri thức sẵn âm mưu, thủ đoạn từ chạy án đến gây sức ép ngược lại cơ quan điều tra.

Phim xoay quanh Vũ (Thanh Sơn) - một chiến sĩ cảnh sát kinh tế trẻ của tỉnh Đông Bình - cùng đồng đội đã liên tục phải chịu những sức ép. Đó là sức ép từ công ty Khải Tuấn đẩy giá sinh phẩm kit test và “lại quả” lãnh đạo những khoản hoa hồng kếch xù. Đó là vụ buôn lậu của công ty Gia Thịnh mà đứng sau là sự hậu thuẫn của nhiều người có chức quyền. Càng dấn sâu vào những vụ án, nhóm của Vũ càng bất ngờ trước những móc nối tinh vi, trước những liên minh lợi ích “ma quỷ” mà trong đó không chỉ có người nắm quyền lực, doanh nghiệp mà còn có cả người thực thi pháp luật.

Sau thành công của phim gia đình Về nhà đi con, Hương vị tình thân đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng trở lại với sở trường chính luận, điều tra - trước đó từng khẳng định tên tuổi với Khi đàn chim trở về, Người phán xử. Đạo diễn tin rằng Đấu trí thoát ra sự khô khan mặc định của dòng phim chính luận, nhờ phản ánh hơi thở của thời đại. Những người làm phim nhận được sự tư vấn, hỗ trợ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03). Bối cảnh phim trải dài ở nhiều vùng địa phương, từ miền núi biên giới cho đến vùng biển… Khán giả được chiêu đãi nhiều đại cảnh đuổi bắt, truy quét tội phạm buôn lậu huy động tới hàng trăm chiến sỹ, trang thiết bị chuyên dụng và hàng trăm diễn viên quần chúng bên cạnh dàn diễn viên chính.

NSƯT Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc VTV đánh giá đây là dự án phim quan trọng của nhà đài. “Chính luận luôn là mảng đề tài mà VTV dành sự quan tâm đặc biệt. Chúng tôi luôn cố gắng có những bộ phim chất lượng, mang hơi thở đời sống. Phim Việt phải nói các vấn đề người Việt quan tâm. Ngay từ tháng 9/2021 những người làm phim đã bắt tay vào dự án Đấu trí. Với sự nhạy cảm của người sáng tạo, bám sát vấn đề đời sống xã hội, những người làm phim đã mạnh dạn lấy chất liệu từ vụ việc nóng hổi. Tuy nhiên phim truyền hình không phải phóng sự, chúng tôi đi sâu vào phân tích tâm lý tội phạm đằng sau những phi vụ, sự mặc cả”, ông Đỗ Thanh Hải nói.

Lấy chất liệu từ vụ nâng khống giá kit test cho nên trong quá trình làm phim sau này, những người làm phim có sự cập nhật và điều chỉnh phù hợp với diễn biến bất ngờ và quy mô ngày càng mở rộng của vụ án ngoài đời thực. Ông Đỗ Thanh Hải nhấn mạnh điều quan trọng của một bộ phim là tính dự đoán, đi vào thân phận con người.

“Phim mở đầu bằng cuộc chiến chống tham nhũng của vụ nâng giá sinh phẩm y tế từ đó mở rộng ra những vụ tham nhũng khác. Đó là vấn đề thời cuộc về sự nêu gương của cán bộ trước những đối tượng tham nhũng tinh vi”, ông Hải nêu.

NSND Trung Anh lần đầu vào vai công an trên màn ảnh nhỏ

Dàn diễn viên “khủng”

Đấu trí sở hữu dàn diễn viên đông đảo với những gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ. Khán giả nói vui bộ phim này quy tụ dàn diễn viên đáng mơ ước của “vũ trụ” phim VFC. Với hệ thống nhân vật được xây dựng chặt chẽ và sắc nét đòi hỏi các diễn viên phải rất giỏi nghề, diễn xuất đa dạng. Đạo diễn Danh Dũng tin tưởng mời, thuyết phục và giao vai diễn cho các gương mặt như NSND Trung Anh, NSƯT Trịnh Mai Nguyên, diễn viên Thanh Sơn, Doãn Quốc Đam, Vĩnh Xương, Lương Thu Trang, nghệ sĩ Tú Oanh, Nguyệt Hằng, Anh Tuấn, Xuân Phúc…

Thoát hoàn toàn khỏi vẻ khắc khổ của vai ông bố quốc dân Về nhà đi con, ông bố chồng đôn hậu của Thương ngày nắng về, NSND Trung Anh lần đầu phải… cạo râu để vào vai Đại tá Trần Giang. Đây cũng là vai công an đầu tiên của anh trên phim truyền hình. Trên sân khấu anh từng vào vai tướng công an nhưng chỉ mặc trang phục dân sự.

“Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác không đóng được vai công an, từ những năm 1990 làm loạt phim Cảnh sát hình sự, tôi đã từ chối dạng vai này. Gần đây đạo diễn Danh Dũng thuyết phục tôi bằng được, dù tôi vẫn tha thiết xin vào vai… tội phạm. Tôi rất lo lắng cho vai diễn này”, NSND Trung Anh nói vui. Sự lo lắng của Trung Anh có lẽ không cần thiết bởi những trích đoạn ban đầu chứng tỏ bản lĩnh và bề dày nghề giúp anh xử lý vai diễn một cách nhẹ nhàng.



Ðấu trí là phim đầu tiên được Bộ Công an cho phép vào trụ sở ghi hình. Phim phát sóng vào 21h thứ hai tới thứ sáu hằng tuần trên VTV1, kể từ 18/7. Trả lời thắc mắc của Tiền Phong về sự “can thiệp” của C03, đạo diễn Danh Dũng khẳng định kịch bản có sự góp ý chặt chẽ về chuyên môn của cơ quan công an. Ðiều quan trọng hơn đây là một bộ phim nên vẫn đề cao tính nghệ thuật và sự sáng tạo của nhà làm phim dựa trên những chất liệu từ vụ án có thật.

“Hoàng tử ngôn tình” Thanh Sơn lần đầu khoác cảnh phục trên màn ảnh. Là nhân vật trung tâm, Thanh Sơn cũng chịu không ít áp lực khi phải thể hiện hình tượng người hùng trong một bộ phim khai thác rất đậm về chiến sĩ công an kinh tế. Chuyện tình cảm với Lam (Lương Thu Trang) chỉ là gia vị cho những cuộc đấu trí, Thanh Sơn tự tin có thể phát huy thế mạnh ở phân cảnh tình cảm để mang tới cảm xúc và giúp phim chính luận mềm mại hơn. Đứng chung sân khấu ở Nhà hát Tuổi trẻ khá nhiều với Lương Thu Trang nhưng đây là lần đầu Thanh Sơn đóng cặp với đàn chị. Thu Trang tiếp tục có thêm vai diễn mạnh mẽ, cá tính trong Đấu trí.

Phim chính luận vốn “khó, khô, khổ” nhưng khán giả có thể trông chờ nhiều ở dàn diễn viên đa màu sắc. Đó còn là một chủ tịch tỉnh phức tạp qua diễn xuất của NSƯT Trịnh Mai Nguyên, một doanh nhân thao túng nhiều vụ án do nghệ sĩ Vĩnh Xương thể hiện. Nghệ sĩ Tú Oanh cũng quên luôn hình ảnh bà mẹ tai quái trong Hương vị tình thân để hóa thân thành người vợ, người mẹ của chiến sĩ công an với những phẩm chất và đức tính điển hình. Để đưa Đấu trí đến khán giả, từ đạo diễn cho tới dàn diễn viên đều nói vui phải trải qua những cuộc đấu trí cam go, vượt lên chính giới hạn bản thân.