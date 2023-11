Apple không thể không cười với Việt Nam

Trong bài phát biểu nói về báo cáo tài chính quý 3/2023 của Apple mới đây, CEO Tim Cook ca ngợi các thị trường gồm Việt Nam có đóng góp lớn cho doanh thu của "táo khuyết".



“Apple đạt doanh thu 89,5 tỷ USD trong quý 3 này. Chúng tôi đã ghi nhận doanh thu kỷ lục ở Ấn Độ và một số thị trường như Brazil, Canada, Pháp, Indonesia, Mexico, Philippines, Ả Rập Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và Việt Nam”, CEO của Apple cho biết.

Các sản phẩm iPhone luôn có thị phần lớn tại Việt Nam. Ảnh tư liệu.

Giữa tháng 5/2023, Apple mở cửa hàng online tại Việt Nam để cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm Apple và hỗ trợ tiếng Việt trực tiếp cho khách hàng trên toàn quốc. Tiếp đến, ngày 8/8, nền tảng thanh toán Apple Pay chính thức cũng có mặt ở Việt Nam. Tại các điểm bán hàng có biểu tượng Apple Pay, người dùng Apple có thể thực hiện giao dịch mà không cần tiền mặt, thẻ ngân hàng, hay phải mở các ứng dụng ngân hàng khác trên máy.

Sau đó, hãng nâng cấp Việt Nam thành thị trường cấp 2 qua đợt mở bán iPhone 15 vào cuối tháng 9 trong đợt bán hàng thứ 2 trên toàn thế giới.



Trong báo cáo vừa công bố, Apple cho biết doanh thu 89,5 tỷ USD trong quý chỉ giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái do kinh tế toàn cầu có nhiều biến động nhưng thu nhập ròng đạt 22,96 tỷ USD, tăng 11% so với quý 3/2022.

Tại Việt Nam, báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất của "ông lớn" bán lẻ các thiết bị điện tử Thế Giới Di Động (mã MWG - sàn HOSE) cho thấy chuỗi cửa hàng Thế giới Di Động và TopZone của công ty ghi nhận 600 tỷ đồng doanh thu từ sản phẩm iPhone 15 với hơn 18.000 sản phẩm bán ra. Trong đợt đầu tiên mở bán iPhone 15 cuối tháng 9, các chuỗi bán lẻ khác như FPT Shop và Di Động Việt cũng báo cáo lượng đơn đặt hàng cho sản phẩm mới này đạt hơn 15.000 máy, tập trung ở dòng iPhone 15 Pro Max.