Bà chủ Tập đoàn Hoa Lâm thôi chức phó Tổng Giám đốc Vietbank

28/03/2024 8:50 AM (GMT+7)

Bà Trần Thị Lâm của Tập đoàn Hoa Lâm là một trong những cổ đông đầu tiên góp vốn và xây dựng VietBank. Ảnh: Vietbank

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank, UPCoM: VBB) vừa có thông báo về việc miễn nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc đối với bà Trần Thị Lâm theo nguyện vọng cá nhân.

Bà Trần Thị Lâm được Hội đồng Quản trị VietBank bổ nhiệm giữ chức vụ phó Tổng Giám đốc Vietbank từ ngày 19/5/2023.

Bà Lâm là một trong những cổ đông đầu tiên góp vốn và xây dựng VietBank từ những ngày đầu thành lập (năm 2006) với vốn điều lệ ban đầu ở mức 200 tỷ đồng. Tại thời điểm đó, cổ đông sáng lập VietBank là những cá nhân, pháp nhân có liên quan đến Tập đoàn Hoa Lâm, Ngân hàng Á Châu (ACB) và Công ty Diệu Hiền.

Cụ thể, tiền thân nhóm cổ đông sáng lập VietBank là các thành viên trong gia đình ông Nguyễn Đức Kiên (thường được gọi là bầu Kiên).

Trong thời gian từ 6/12/2018 - 6/1/2019, bầu Kiên đã bán ra toàn bộ 6,61 triệu cổ phần sở hữu tại VietBank (tương đương với 2,035% vốn điều lệ ngân hàng). Sau khi bầu Kiên bán cổ phần, sự xuất hiện của nhóm nữ đại gia Trần Thị Lâm thuộc Tập đoàn Hoa Lâm tại VietBank bắt đầu từ đây.

Từ tháng 9/2006, ông Dương Ngọc Hòa, Tổng Giám đốc Hoa Lâm (chồng bà Trần Thị Lâm) làm Chủ tịch VietBank. Đến tháng 4/2021, con trai bà Trần Thị Lâm là ông Dương Nhất Nguyên đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị VietBank với nhiệm kỳ dự kiến kéo dài đến 2025.

Hiện, các thành viên trong gia đình bà Trần Thị Lâm sở hữu tổng cộng 11,75% vốn ngân hàng Vietbank.

Với quyết định miễn nhiệm trên, ban điều hành VietBank hiện còn lại 6 người, trong đó bà Trần Tuấn Anh giữ vai trò là Tổng Giám đốc ngân hàng.

Trước đó, hồi đầu tháng 2 vừa qua, Hội đồng Quản trị VietBank cũng thông báo quyết định không tái bổ nhiệm ông Lê Huy Dũng trong chức vụ Phó Tổng Giám đốc Vietbank.

Về kết quả kinh doanh, năm 2023 Vietbank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm 2022. Lãi ròng trước thuế đạt hơn 812 tỷ đồng, lãi sau thuế tương ứng đạt 647 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2022 nhờ giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng xuống còn 111,3 tỷ đồng, giảm 63% so với năm trước.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Vietbank ghi nhận ở mức 138.258 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước là 9.408 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần, tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác là 26.548 tỷ đồng, tăng 53% và cho vay khách hàng là 80.754 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm.



Kết thúc năm 2023, tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tại Vietbank là 23.139 tỷ đồng, tăng 24%; tiền gửi khách hàng là 89.995 tỷ đồng, tăng 17% so với số đầu năm.

Về chất lượng nợ vay, tại thời điểm cuối năm, tổng nợ xấu của VietBank ở mức hơn 2.071 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Từ đó, tỷ lệ nợ xấu của nhà băng này giảm từ mức 3,65% hồi đầu năm xuống còn 2,56%.