Bán hàng khắp hang cùng ngõ hẻm, một công ty TP.HCM doanh thu hơn 5.474 tỷ đồng

Xổ số kiến thiết TP.HCM doanh thu mỗi này 30 tỷ đồng

Công ty TNHH Xổ số kiến thiết TP.HCM vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 với doanh thu ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 5.474 tỷ đồng, tăng 224 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 4% so với cùng kỳ). Trong đó, doanh thu đến từ kinh doanh xổ số truyền thống và xổ số cào chiếm tới gần 5.380 tỷ. Tương ứng mỗi ngày, doanh nghiệp xổ số thu về gần 30 tỷ đồng doanh thu.

Trong 6 tháng qua, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết TP.HCM tăng 7% lên 66 tỷ đồng nhưng có thêm lợi nhuận khác gần 800 triệu đồng. Sau khi khấu trừ chi phí hoạt động, nửa đầu năm 2024, Xổ số kiến thiết TP.HCM thu về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 786 tỷ đồng, tăng 125 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là mức lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp này trong hàng chục năm qua.

Xổ số kiến thiết TP.HCM thu về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 786 tỷ đồng

Như vậy, doanh thu của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết TP.HCM đã đạt hơn 47% kế hoạch đặt ra (13.683 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt gần 59% kế hoạch đặt ra (1.687 tỷ đồng).

Tổng tài sản của công ty này đạt trên 3.092 tỷ đồng và nợ phải trả hơn 1.375 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản là tiền mặt và các khoản gửi ngân hàng.

Xổ số kiến thiết TP.HCM là doanh nghiệp duy trì vị thế đầu ngành ở khu vực phía Nam trong 12 năm qua. Theo chiến lược đến 2025, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 8% một năm, doanh thu 12.170 tỷ và lãi xấp xỉ 1.600 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6/2024, tổng tài sản Xổ số kiến thiết TP.HCM đạt 3.092 tỷ đồng, trong đó tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 1.110 tỷ đồng.



Năm 2023, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết TP.HCM đạt tổng doanh thu gần 12.280 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống đạt hơn 11.879 tỷ đồng, bằng 108% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế gần 1.664 tỷ đồng, đạt gần 113% so với kế hoạch. Các khoản thuế và phải nộp ngân sách nhà nước hơn 4.388 tỷ đồng, đạt hơn 114% so với kế hoạch.

Dự báo cuối năm 2024 và đầu năm 2025, doanh thu của Xổ số kiến thiết TP.HCM sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ vào việc cải tiến công nghệ, tối ưu hóa quy trình quản lý, mở rộng kênh phân phối, doanh thu và đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương.