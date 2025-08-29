Báo Thái Lan thừa nhận Việt Nam vượt Thái trở thành điểm du lịch biển hàng đầu Đông Nam Á

Đảo Phú Quốc, Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều du khách đến với những bãi biển thơ mộng. Ảnh TripAdvisor

Việt Nam hút khách, Thái Lan sụt giảm

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, lượng khách đến Thái Lan lại giảm 7%. Nhiều điểm đến của Việt Nam như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đang ngày càng hấp dẫn du khách quốc tế nhờ bãi biển đẹp, dịch vụ cải thiện và giá cả cạnh tranh.

Cuộc thăm dò mới đây của Bangkok Post - một tờ báo lớn của Thái Lan cũng cho thấy, hơn một phần tư số người trả lời trực tuyến (26,3%) chọn Việt Nam là lựa chọn ưu tiên cho kỳ du lịch biển của họ, xếp trên Philippines (18,9%), Indonesia (18,3%), Malaysia (12,7%), Campuchia (12,7%) và Singapore (11,1%).

Cuộc thăm dò, được thực hiện thông qua trang web chính thức của tờ Bangkok Post từ ngày 30/7 đến ngày 12/8, nêu bật những lo ngại rộng hơn về triển vọng du lịch của Thái Lan.

Những lo ngại với du lịch Thái Lan

Kết quả khảo sát đã phản ánh mối quan ngại về triển vọng du lịch Thái Lan, bao gồm:

Lừa đảo, đối xử thiếu công bằng: 56% người tham gia cho rằng các vụ việc này làm họ ngại đến Thái Lan.

Hạ tầng yếu kém: 59% nhận định đường sá, giao thông công cộng và dịch vụ thiết yếu hạn chế sức hút du lịch.

Luật hợp pháp hóa cần sa ít tác động: Hơn 50% cho rằng việc này hầu như không làm tăng sức hút du lịch.

Xu hướng chuyển dịch: Gần 70% quan sát thấy khách quốc tế đang chọn các điểm đến khác thay vì Thái Lan.



Những người được hỏi cho rằng, để thu hút khách du lịch trở lai, Thái Lan cần tập trung vào cải thiện các vấn đề như: An toàn và thực thi pháp luật (39,6%); Cải thiện giao thông, hạ tầng (23,6%); Chiến dịch quảng bá (22,9%); Phát triển điểm đến độc đáo (13,9%).



