Báo Thái Lan thừa nhận Việt Nam vượt Thái trở thành điểm du lịch biển hàng đầu Đông Nam Á

Phương Đăng (theo Bangkok Post)

29/08/2025 9:00 AM (GMT+7)

Một khảo sát mới nhất của tờ Bangkok Post cho thấy Việt Nam - vượt qua nhiều đối thủ trong khu vực, bao gồm Thái Lan - đang nổi lên như điểm du lịch biển hàng đầu Đông Nam Á.

Đảo Phú Quốc, Việt Nam đang thu hút ngày càng nhiều du khách đến với những bãi biển thơ mộng. Ảnh TripAdvisor 

Việt Nam hút khách, Thái Lan sụt giảm

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, lượng khách đến Thái Lan lại giảm 7%. Nhiều điểm đến của Việt Nam như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đang ngày càng hấp dẫn du khách quốc tế nhờ bãi biển đẹp, dịch vụ cải thiện và giá cả cạnh tranh.

Cuộc thăm dò mới đây của Bangkok Post - một tờ báo lớn của Thái Lan cũng cho thấy, hơn một phần tư số người trả lời trực tuyến (26,3%) chọn Việt Nam là lựa chọn ưu tiên cho kỳ du lịch biển của họ, xếp trên Philippines (18,9%), Indonesia (18,3%), Malaysia (12,7%), Campuchia (12,7%) và Singapore (11,1%).

Cuộc thăm dò, được thực hiện thông qua trang web chính thức của tờ Bangkok Post từ ngày 30/7 đến ngày 12/8, nêu bật những lo ngại rộng hơn về triển vọng du lịch của Thái Lan.

Những lo ngại với du lịch Thái Lan

Kết quả khảo sát đã phản ánh mối quan ngại về triển vọng du lịch Thái Lan, bao gồm:

Lừa đảo, đối xử thiếu công bằng: 56% người tham gia cho rằng các vụ việc này làm họ ngại đến Thái Lan.

Hạ tầng yếu kém: 59% nhận định đường sá, giao thông công cộng và dịch vụ thiết yếu hạn chế sức hút du lịch.

Luật hợp pháp hóa cần sa ít tác động: Hơn 50% cho rằng việc này hầu như không làm tăng sức hút du lịch.

Xu hướng chuyển dịch: Gần 70% quan sát thấy khách quốc tế đang chọn các điểm đến khác thay vì Thái Lan.

Những người được hỏi cho rằng, để thu hút khách du lịch trở lai, Thái Lan cần tập trung vào cải thiện các vấn đề như: An toàn và thực thi pháp luật (39,6%); Cải thiện giao thông, hạ tầng (23,6%); Chiến dịch quảng bá (22,9%); Phát triển điểm đến độc đáo (13,9%).


Tham khảo thêm
Apple đang chuẩn bị cho một sự kiện 'gây sốc'

Apple đang chuẩn bị cho một sự kiện 'gây sốc'

29/08/2025 9:00 AM

Chủ sở hữu Shopee trở thành công ty có giá trị nhất Đông Nam Á

Chủ sở hữu Shopee trở thành công ty có giá trị nhất Đông Nam Á

29/08/2025 9:00 AM

Icon
Báo Thái Lan thừa nhận Việt Nam vượt Thái trở thành điểm du lịch biển hàng đầu Đông Nam Á

Báo Thái Lan thừa nhận Việt Nam vượt Thái trở thành điểm du lịch biển hàng đầu Đông Nam Á

Một khảo sát mới nhất của tờ Bangkok Post cho thấy Việt Nam - vượt qua nhiều đối thủ trong khu vực, bao gồm Thái Lan - đang nổi lên như điểm du lịch biển hàng đầu Đông Nam Á.

Ra mắt MV “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang”: Khúc tráng ca tự hào dân tộc

Ra mắt MV “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang”: Khúc tráng ca tự hào dân tộc

Sự kết hợp của ba nghệ sĩ Đỗ Tố Hoa, Thu Thủy và Đông Hùng đã mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc – vừa tinh tế, ngọt ngào, vừa mạnh mẽ, hào hùng.

Lượng khách quốc nội và quốc tế qua đường hàng không dự kiến tăng cao dịp 2/9

Lượng khách quốc nội và quốc tế qua đường hàng không dự kiến tăng cao dịp 2/9

Sản lượng khai thác qua các cảng hàng không dự kiến sẽ vượt mốc 1,8 triệu hành khách với khoảng 11.000 lượt cất hạ cánh trong dịp lễ 2/9.

Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách ưu tiên an toàn, mê trải nghiệm văn hóa

Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách ưu tiên an toàn, mê trải nghiệm văn hóa

Việt Nam đang nhanh chóng khẳng định vị thế là một điểm trung tâm trong bức tranh du lịch Đông Nam Á. Sự ổn định chính trị, nền văn hóa giàu bản sắc và cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ giúp Việt Nam trở thành lựa chọn thuyết phục với du khách toàn cầu, theo TTW.

Hà Nội “thật kỳ lạ và tuyệt vời” trong mắt nhà báo Anh

Hà Nội “thật kỳ lạ và tuyệt vời” trong mắt nhà báo Anh

Hà Nội là một thành phố “thật kỳ lạ và tuyệt vời”, nơi du khách có thể tìm thấy những trải nghiệm độc đáo về ẩm thực, văn hóa và nhịp sống đô thị, nhà báo người Anh Samuel Fishwick chia sẻ trong bài viết mới đây trên Daily Mail đồng thời nhấn mạnh là Hà Nội là một trong những điểm đến ông yêu thích nhất trên Trái Đất.

Tuyến buýt điện đặc biệt của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ miễn phí tới những điểm du lịch nào?

Tuyến buýt điện đặc biệt của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ miễn phí tới những điểm du lịch nào?

Các điểm dừng của tuyến E11 được bố trí tại những bến xe buýt dọc hành trình cũng như nhiều địa danh du lịch nổi tiếng.

Giải trí

Nhà tài trợ của một cuộc thi hoa hậu là nhãn hàng cám chim

Nhà tài trợ của một cuộc thi hoa hậu là nhãn hàng cám chim

Sống động mùa lễ hội qua Giải Marathon Quốc tế TP.HCM

Sống động mùa lễ hội qua Giải Marathon Quốc tế TP.HCM

Hơn 30 đơn vị điện ảnh ký đơn xin không tăng thuế lĩnh vực văn hoá

Hơn 30 đơn vị điện ảnh ký đơn xin không tăng thuế lĩnh vực văn hoá

Điểm đến

TP.HCM tưng bừng đón khách quốc tế đầu năm 2025

TP.HCM tưng bừng đón khách quốc tế đầu năm 2025

Vài triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa Tết Dương lịch tại TP.HCM, doanh nghiệp đã bán hết sạch

Vài triệu đồng một chỗ ngồi xem pháo hoa Tết Dương lịch tại TP.HCM, doanh nghiệp đã bán hết sạch

Làng cổ Thạch Khuyên vẫn đẹp hoang sơ trong cơn lốc check in, phượt

Làng cổ Thạch Khuyên vẫn đẹp hoang sơ trong cơn lốc check in, phượt

Ăn uống

Trăm món mỹ vị của người Hoa đang quy tụ tại lễ hội ẩm thực Chợ Lớn, khách thỏa thê thưởng thức

Trăm món mỹ vị của người Hoa đang quy tụ tại lễ hội ẩm thực Chợ Lớn, khách thỏa thê thưởng thức

TP.HCM có Phố đêm Chợ Lớn, địa điểm lý tưởng để thưởng thức các món Hoa

TP.HCM có Phố đêm Chợ Lớn, địa điểm lý tưởng để thưởng thức các món Hoa

500 loại bánh 3 miền dẻo thơm khiến hàng ngàn người ăn không chán

500 loại bánh 3 miền dẻo thơm khiến hàng ngàn người ăn không chán

Báo Thái Lan thừa nhận Việt Nam vượt Thái trở thành điểm du lịch biển hàng đầu Đông Nam Á

Báo Thái Lan thừa nhận Việt Nam vượt Thái trở thành điểm du lịch biển hàng đầu Đông Nam Á

Một khảo sát mới nhất của tờ Bangkok Post cho thấy Việt Nam - vượt qua nhiều đối thủ trong khu vực, bao gồm Thái Lan - đang nổi lên như điểm du lịch biển hàng đầu Đông Nam Á.

Ra mắt MV “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang”: Khúc tráng ca tự hào dân tộc

Ra mắt MV “Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang”: Khúc tráng ca tự hào dân tộc

Sự kết hợp của ba nghệ sĩ Đỗ Tố Hoa, Thu Thủy và Đông Hùng đã mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc – vừa tinh tế, ngọt ngào, vừa mạnh mẽ, hào hùng.

Lượng khách quốc nội và quốc tế qua đường hàng không dự kiến tăng cao dịp 2/9

Lượng khách quốc nội và quốc tế qua đường hàng không dự kiến tăng cao dịp 2/9

Sản lượng khai thác qua các cảng hàng không dự kiến sẽ vượt mốc 1,8 triệu hành khách với khoảng 11.000 lượt cất hạ cánh trong dịp lễ 2/9.

Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách ưu tiên an toàn, mê trải nghiệm văn hóa

Việt Nam trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách ưu tiên an toàn, mê trải nghiệm văn hóa

Việt Nam đang nhanh chóng khẳng định vị thế là một điểm trung tâm trong bức tranh du lịch Đông Nam Á. Sự ổn định chính trị, nền văn hóa giàu bản sắc và cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ giúp Việt Nam trở thành lựa chọn thuyết phục với du khách toàn cầu, theo TTW.

Hà Nội “thật kỳ lạ và tuyệt vời” trong mắt nhà báo Anh

Hà Nội “thật kỳ lạ và tuyệt vời” trong mắt nhà báo Anh

Hà Nội là một thành phố “thật kỳ lạ và tuyệt vời”, nơi du khách có thể tìm thấy những trải nghiệm độc đáo về ẩm thực, văn hóa và nhịp sống đô thị, nhà báo người Anh Samuel Fishwick chia sẻ trong bài viết mới đây trên Daily Mail đồng thời nhấn mạnh là Hà Nội là một trong những điểm đến ông yêu thích nhất trên Trái Đất.

Tuyến buýt điện đặc biệt của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ miễn phí tới những điểm du lịch nào?

Tuyến buýt điện đặc biệt của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ miễn phí tới những điểm du lịch nào?

Các điểm dừng của tuyến E11 được bố trí tại những bến xe buýt dọc hành trình cũng như nhiều địa danh du lịch nổi tiếng.