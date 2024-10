Bất động sản nghỉ dưỡng chưa có dấu hiệu phục hồi

Biệt thự, nhà phố và shophouse nghỉ dưỡng tiếp tục đi ngang

Theo báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và vùng phụ cận được DKRA công bố mới đây, các loại hình biệt thự, nhà phố và shophouse nghỉ dưỡng tiếp tục đi ngang trong quý III/2024.

Cụ thể, với loại hình biệt thự nghỉ dưỡng, nguồn cung sơ cấp vẫn duy trì ở mức thấp với 2.184 căn đến từ 60 dự án. Trong khi đó nguồn cung mới liên tục sụt giảm, chỉ chiếm khoảng 3% tổng nguồn cung cả nước. Khu vực miền Trung và miền Nam tiếp tục dẫn dắt nguồn cung toàn thị trường khi chiếm hơn 81% tổng nguồn cung cả nước.

Sức cầu chung thị trường cũng ở mức thấp, lượng tiêu thụ giảm 40% so với cùng kỳ, phần lớn giao dịch tập trung cục bộ ở những dự án quy mô lớn có pháp lý hoàn thiện và tiến độ thi công đảm bảo với mức giá bán dưới 10 tỷ đồng/căn.

Mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục xu hướng đi ngang với mức giá cao nhất là 155,7 tỷ đồng/căn, nằm tại thị trường khu vực phía Nam. Các chính sách cam kết/chia sẻ lợi nhuận/doanh thu, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc vẫn được áp dụng rộng rãi nhằm gia tăng thanh khoản. Dù được trợ lực tốt từ sự khởi sắc của ngành du lịch, tuy nhiên thị trường vẫn đối mặt với thách thức về thanh khoản khi niềm tin của nhà đầu tư chưa được khôi phục.

Nguồn cung chủ yếu là lượng tồn kho có giá trị cao, bên cạnh đó còn phải cạnh tranh trực tiếp với những sản phẩm cắt lỗ khiến thị trường vẫn còn nhiều khó khăn và chưa có dấu hiệu phục hồi trong ngắn hạn

Nhiều sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng tại thị trường thứ cấp vẫn đang rao cắt lỗ (Ảnh minh họa)

Còn với loại hình nhà phố và shophouse, nguồn cung trong quý tiếp tục sụt giảm với mức 3.186 căn đến từ 36 dự án. Trong đó có hơn 94% nguồn cung sơ cấp đến từ lượng hàng tồn kho của những dự án cũ.

Thị trường vẫn chưa ghi nhận tín hiệu phục hồi dù ngành du lịch có nhiều khởi sắc. Sức cầu chung thị trường giảm hơn 71% so với cùng kỳ. Giao dịch tập trung ở nhóm sản phẩm có pháp lý hoàn thiện, tiến độ xây dựng đảm bảo với mức giá bán dao động từ 8 - 10 tỷ đồng/căn.

Giá bán sơ cấp không có nhiều biến động và tiếp tục xu hướng đi ngang. Những chính sách cam kết thuê lại, mua lại, hỗ trợ lãi suất,…vẫn tiếp tục được áp dụng rộng rãi nhưng không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Thị trường tiếp tục gặp nhiều khó khăn về thanh khoản lẫn khả năng tăng giá khi niềm tin của nhà đầu tư cũng như động thái phục hồi của phân khúc này vẫn còn rất thấp.

Giá bán nhà phố và shophouse nghỉ dưỡng tiếp tục đi ngang

Condotel là điểm sáng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Trong thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Condotel được kỳ vọng là loại hình sẽ dẫn dắt thị trường hồi phục. Do đó trong thời gian qua, nhiều chính sách tháo gỡ những vướng mắc, cũng như nhiều giải pháp đã được đưa ra để giúp giải phóng sản phẩm tồn kho của loại hình này.

Báo cáo của DKRA cho thấy, nguồn cung sơ cấp của Condotel giảm 26% với quý trước nhưng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, phần lớn đến từ lượng hàng tồn kho của những dự án cũ (chiếm xấp xỉ 96%). Tuy nhiên, nguồn cung mới cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể khi giảm hơn 75% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, mức tiêu thụ trong quý đạt 657 căn, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước và đạt 12% so với tổng nguồn cung. Mặc dù đây là số liệu tích cực, nhưng vẫn nằm ở mức thấp so với giai đoạn trước năm 2019, lượng tiêu thụ chủ yếu đến từ 1 dự án ở Khánh Hòa chiếm 71% tổng lượng tiêu thụ cả nước.

Thanh khoản của Condotel tăng mạnh so với cùng kì năm trước

Trong khi đó, những dự án sơ cấp khác hầu hết đều có tình hình bán hàng chậm hoặc đóng giỏ hàng không ghi nhận phát sinh giao dịch. Thanh khoản thị trường vẫn còn khá thấp, giao dịch tập trung chủ yếu ở những dự án quy mô lớn, có pháp lý hoàn thiện, tiến độ xây dựng đảm bảo với mức giá bán dưới 3 tỷ đồng/căn.

Mặt bằng giá sơ cấp không biến động so với cùng kỳ năm 2023 và vẫn neo ở mức cao do chi phí đầu vào cao. Tuy nhiên, các chính sách nghiêng về hỗ trợ dòng tiền như kéo dài lịch thanh toán, ân hạn nợ gốc, hỗ trợ lãi suất,… tiếp tục được áp rộng rãi nhằm kích cầu thị trường.

Mặc dù thị trường vẫn ghi nhận sự tăng trưởng trong quý vừa qua, tuy nhiên sự tăng trưởng chỉ diễn ra cục bộ ở một số khu vực, không đại diện cho cả thị trường. Những vấn đề về pháp lý, hiệu quả khai thác, niềm tin của nhà đầu tư,… vẫn là những rào cản khiến thị trường chưa thể phục hồi trong ngắn hạn.

Nhận định về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong quý IV/2024, DKRA cho rằng nguồn cung của Condotel sẽ tiếp tục tăng, dao động khoảng 200 - 300 căn được đưa ra thị trường, phân bổ chủ yếu tại khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Condotel là loại hình duy nhất có những tín hiệu tích cực trong quý III/2024

Ngoài ra, nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng cũng tăng nhẹ so với quý trước, dao động khoảng 100 - 150 căn đưa ra thị trường, tập trung chủ yếu ở tỉnh Quảng Ninh. Riêng nguồn cung nhà phố/shophouse nghỉ dưỡng không có nhiều biến động so với quý trước, khoảng 100 - 150 căn đưa ra thị trường, chủ yếu tập trung ở Kiên Giang.

Sức cầu chung thị trường được nhận định tiếp tục vẫn duy trì ở mức thấp, đà giảm có thể kéo dài đến hết năm 2024 và chưa có dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của phân khúc này trong ngắn hạn. Mặt bằng giá bán sơ cấp của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng dự kiến duy trì ổn định, khó có những biến động mạnh trong quý IV/2024. Các chính sách chiết khấu, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, cam kết cho thuê,… tiếp tục được áp dụng rộng rãi trong quý tiếp theo.

(Theo Công Luận)