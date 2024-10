Các nhà máy ở Okayama chờ nguồn lao động tay nghề cao từ Long An

Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đấu tư và lao động tại các địa phương Nhật Bản, chiều ngày 10/10/ 2024, đoàn công tác tỉnh Long An do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Long An - ông Nguyễn Thanh Hải, làm Trưởng đoàn đã có buổi Hội thảo xúc tiến về lao động tỉnh Long An, Việt Nam với thành phố Okayama, Nhật Bản. Tiếp đoàn có Chủ tịch Hội Công Thương thành phố Okayama - Ông Matsuda Hisashi, các thành viên Hiệp hội doanh nghiệp tại thành phố Okayama cùng doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm về tuyển dụng lao động của tỉnh sang làm việc tại thành phố Okayama.

Phát biểu chào mừng tại buổi chào xã giao, ông Matsuda Hisashi - Chủ tịch Hội Công Thương thành phố Okayama cho biết rất vui mừng được đón tiếp đoàn công tác tỉnh Long An, trong năm 2023 đoàn công tác tỉnh Long An cũng đã đến thành phố Okayama và đã ký kết Bản ghi nhớ và tháng 4/2024, đoàn của Hội Công thương thành phố Okayama cũng đã đến thăm một số cơ sở sản xuất và rất ấn tượng về tiềm năng phát triển và cơ sở hạ tầng của Cảng Quốc tế Long An.

Lãnh đạo tỉnh và sở ngành tham dự Hội thảo xúc tiến lao động tại thành phố Okayama

Ông tin tưởng rằng thời gian tới Long An sẽ phát triển vượt bậc và mong muốn có nhiều buổi giao lưu trao đổi như thế này thông qua nhiều kênh kết nối hợp tác khác nhau. Hiện nay tình hình lao động tại Nhật Bản đang thiếu hụt, trong khi đó tỉnh Long An lại có lực lượng lao động trẻ có tay nghề vì vậy trong thời gian tới rất cần sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Long An cùng các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản góp phần tăng cường thiếu hụt nguồn nhân lực làm việc tại các nhà máy ở thành phố Okayama.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh-ông Phạm Tấn Hòa gửi lời cảm ơn đến ông Matsuda Hisashi, Chủ tịch hội công thương Okayama, cùng các thành viên hội đồng thành phố Okayama, các doanh nghiệp và toàn thể quý đại biểu khách quý đã phối hợp tổ chức Hội thảo để hai bên cùng gặp gỡ, chia sẻ, thảo luận về tăng cường kết nối hợp tác nguồn nhân lực giữa hai địa phương.

Người lao động tỉnh Long An có đặc điểm cần cù, siêng năng, chịu khó học hỏi, tiếp thu nhanh những kiến thức khoa học kỹ thuật, kỹ năng nghề nghiệp. Nhìn chung, nguồn nhân lực của tỉnh Long An không chỉ duy trì tốc độ phát triển hợp lý về số lượng mà còn được cải thiện khá rõ rệt về chất lượng là tiền đề nâng cao nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Doanh nghiệp Nhật Bản đặt các câu hỏi quan tâm về lao động sang làm việc ở thành phố Okayama tại buổi hội thảo