Nhiều dự án bất động sản chào hàng tại Long An nhưng sức mua thấp

Nhiều dự án bất động sản được tung ra

Long An là một trong những khu vực tiệm cận với TP.HCM có tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương, quốc lộ 1A đi qua để kết nối đến các tỉnh miền Tây Nam bộ. Nhờ hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, kết nối nhanh chóng với TP.HCM, khu vực này đang tập trung nhiều dự án bất động sản đất nền, nhà phố, căn hộ… cùng với những lời quảng cáo có cánh về "miền đất hứa" để thu hút nhà đầu tư.

Đặc biệt, bối cảnh thị trường TP.HCM đang thiếu hụt nguồn cung nhiều phân khúc vì các địa phương có vị trí giáp ranh như Long An càng có nhiều tiềm năng. Thực tế, nhiều "ông lớn" trong ngành địa ốc đã đổ bộ về Long An để phát triển như dự án như: Tập đoàn Vin Group, Rox Group, Tập đoàn Ecopark Prodezi Long An,…

Long An đang là địa phương thu hút nhiều doanh nghiệp bất động sản đổ về. Ảnh: Trâm Hồng

Bên cạnh đó, rất nhiều doanh nghiệp bất động sản vừa và nhỏ khác cũng tập trung về khu vực. Đơn cử, Khu dân cư Phúc Đông Ecohome (huyện Đức Hòa) do Công ty Xây dựng và Kinh doanh bất động sản Việt Phúc làm chủ đầu tư với 45 nền, với diện tích 100 tới 200m2, hiện tại tầm giá khoảng 8-15 triệu/m2.

Một dự án khác có giá tầm 1 tỷ đồng/nền là Đức Hòa New City (xã Hữu Thạnh), do Công ty TNHH An Nông Land làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích 3,01ha, với 177 nền, diện tích mỗi nền từ 85m2 trở lên.

Hay dự án khu dân cư Lương Hòa (LA Home) xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, dự án do Công ty CP Prodezi Long An làm chủ đầu tư, Công ty CP Đầu tư Hướng Việt (HVH) là đơn vị phát triển dự án,…

Một dự án khác là Khu dân cư Quốc Linh - The Diamond City tại xã Hữu Thạnh, có diện tích 10ha, giá bán được đưa ra khoảng 2 tỷ đồng/nền, với diện tích 80m2.

Nhiều dự án căn hộ được giới thiệu ra thị trường nhưng sức mua vẫn kém. Ảnh: Trâm Hồng

Ngoài ra, địa bàn tỉnh này đang có nhiều chủ đầu tư quảng cáo các dự án về căn hộ. Đơn cử như Cát Tường Phú An (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) do Cát Tường Group làm chủ đầu tư. Dự án Destino Centro (huyện Bến Lức) do Seaholdings làm chủ đầu tư. Các dự án trên vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Hiện, chủ đầu tư vẫn đang tiến hành các quy trình theo quy định của pháp luật.

Sức mua bất động sản thấp, thị trường ảm đạm

Dữ liệu của DKRA Group cho thấy, giá các dự án ở Long An dao động trên 2 tỷ đến 5 tỷ đồng/sản phẩm, có những dự án bán tới 7 tỷ đồng tùy từng diện tích và phân khúc. Trong khi, đà phục hồi của đất nền, nhà phố dự án đang chậm hơn so với các loại hình bất động sản khác.

Dù nhiều dự án được giới thiệu ra thị trường, tuy nhiên sức mua vẫn khá "khiêm tốn" khi đa số tâm lý nhà đầu tư vẫn rất dè chừng.

Bà Hạnh (ngụ TP.Thủ Đức, nhà đầu tư bất động sản) cho hay Long An có tiềm năng là quỹ đất rất lớn, vị trí gần TP.HCM nên thu hút nhiều dự án. Tuy nhiên, ở thị trường này có quá nhiều dự án mà dân số và tiềm năng về lâu dài theo bà đánh giá "vẫn chưa tương xứng với giá tiền cũng như lợi nhuận cho nhà đầu tư trong tương lai".

Một số dự án mặc dù có đầy đủ hạ tầng, nhưng xét theo phương diện lợi nhuận thì giá cả không tăng mà đầu tư thất bại. Ngoài ra, trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện tại, nhà đầu tư vẫn chưa mạnh dạn rót tiền vào bất động sản vì sợ chôn vốn.

Một số nhà đầu tư vẫn chưa mặn mà, dám mạnh dạn xuống tiền mua bất động sản tại Long An. Ảnh: Trâm Hồng

Chia sẻ với phóng viên, giám đốc một doanh nghiệp bất động sản đánh giá, bất động sản nói chung và phân khúc đất nền nói riêng so với những năm trước đây hiện giao dịch rất chậm. Một số nguyên nhân khiến thị trường giao dịch kém là vì một số dự án chưa hoàn thiện được thủ tục pháp lý, nhà đầu tư cảm thấy lợi nhuận chưa hấp dẫn. Bên cạnh đó, toàn cảnh thị trường vẫn chưa được phục hồi, các giao dịch đất nền ở tỉnh quanh TP.HCM ghi nhận thanh khoản chậm nên người mua vẫn trong tâm lí chờ diễn biến thị trường.

Các năm trước, dự án đất nền, đất phân lô, căn hộ ở khu vực Long An hay một số tỉnh thành như Bình Dương, Đồng Nai rất sôi động vì dòng tiền của nhà đầu tư luôn được sử dụng, thanh khoản tốt tạo lợi nhuận nên tâm lý người mua sẵn sàng xuống tiền.

Tuy nhiên, những năm gần đây, dưới ảnh hưởng dịch bệnh và nền kinh tế chung, dòng tiền bị kẹt, ngân hàng siết tín dụng khiến vốn xoay không có nhiều nên hiện nay rất ít người mặn mà với đất nền, nhà phố dự án. Đây cũng là tâm lý chung vì không ai muốn mua sản phẩm mà không chắc được lợi nhuận.

"Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tung hàng khiến thị trường đón nhận nhiều sản phẩm ở phân khúc đất nền, nhà phố, căn hộ. Tuy nhiên, giá bán bất động sản vẫn rất cao, lợi nhuận nhà đất phải chờ thời gian dài, điều này ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư. Đồng thời, thị trường được dự báo sẽ khó tăng nhiệt trong thời gian ngắn", vị này nói.