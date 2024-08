Sở Công Thương Long An buộc dừng một hội chợ vì thực phẩm không đảm bảo vệ sinh

01/08/2024 7:32 AM (GMT+7)

01/08/2024 7:32 AM (GMT+7)

Văn bản của Sở Công Thương về việc dừng hội chợ tại Bến Lức. (Nguồn: Báo Long An)

Theo Công văn số 7563/UBND-VP ngày 30/7 của UBND huyện Bến Lức về việc dừng hoạt động Hội chợ triển lãm Công nghiệp Thương mại và Ẩm thực huyện Bến Lức năm 2024, Công ty TNHH Tập đoàn Châu Anh Phát tổ chức không đúng nội dung được xác nhận của Sở Công Thương Long An; không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy; không đảm bảo điều kiện về an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Các gian hàng phục vụ ăn uống không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; nhiều gian hàng buôn bán hàng hóa chợ không đảm bảo theo quy định của pháp luật về nguồn gốc xuất xứ…

Sở Công Thương yêu cầu Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Châu Anh Phát có báo cáo giải trình.

Hội chợ triển lãm Công nghiệp Thương mại và Ẩm thực huyện Bến Lức năm 2024 được tổ chức từ ngày 27/7 - 4/8/2024, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Các ngành hàng được tham gia là thương mại tổng hợp với quy mô 100 - 150 gian hàng.