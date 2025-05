TP.HCM thành lập hội đồng thẩm định giá đất cụ thể giúp doanh nghiệp địa ốc thoát cảnh chật vật

Thành lập Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về thành lập Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể. Theo đó, Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM (gọi tắt là Hội đồng) gồm 11 thành viên do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng; bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Mục đích của Hội đồng nhằm hỗ trợ giải quyết các trường hợp cần định giá đất thuộc thẩm quyền của thành phố, thúc đẩy thị trường tăng trưởng.

Về phương thức hoạt động, Hội đồng sẽ mời đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tham dự cuộc họp thẩm định giá đất và hoạt động theo hình thức thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ về Thẩm định phương án giá đất cụ thể đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP.HCM theo quy định tại khoản 1 Điều 160 Luật Đất đai năm 2024.

TP.HCM thành lập hội đồng thẩm định giá đất. Ảnh: Gia Linh

Được biết, việc thẩm định sẽ được thực hiện dựa trên các tiêu chí gồm: nguyên tắc định giá đất, phương pháp định giá, trình tự thủ tục và kết quả thu thập thông tin. Các nội dung này sẽ là cơ sở quan trọng để đảm bảo giá đất được xác lập sát với thực tế, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và lợi ích các bên liên quan.

Đáng chú ý, Hội đồng hoạt động độc lập, khách quan, theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, theo Quy chế hoạt động của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng ban hành. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ giúp việc được thực hiện theo quy định hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND TP.HCM đối với các văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký; sử dụng con dấu của Sở Tài chính đối với các văn bản do Phó Chủ tịch Hội đồng ký để hoạt động.

Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 5373/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 về thành lập Hội đồng Thẩm định giá đất cụ thể TP.HCM.

Thời gian qua, vấn đề pháp lý chính là vướng mắc chính khiến nhiều dự án bất động sản TP.HCM phải dừng triển khai. Trong đó, việc định giá đất là công tác quan trọng, điểm nghẽn khiến các doanh nghiệp bất động sản phải “đau đầu”.

Thực tế, địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận, nhiều dự án của doanh nghiệp bất động sản rơi vào tình cảnh “chết lâm sàng” vì không thể đóng tiền sử dụng đất hoặc cơ quan chức năng chưa tính được số tiền sử dụng đất mà doanh nghiệp phải đóng.

Trước đó, tại dự thảo đề án “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất” trên địa bàn TP.HCM của Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) cho biết TP.HCM có gần 100 doanh nghiệp đăng ký hoạt động có chức năng thẩm định giá đất, tuy nhiên chỉ có gần 10 doanh nghiệp thật sự thực hiện công tác thẩm định giá đất.