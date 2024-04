Các tỷ phú ăn gì, chơi ở đâu khi đến Việt Nam

Tỷ phú Bill Gates và bạn gái Paula Hurd đến Đà Nẵng du lịch từ sáng 4/3 trên máy bay riêng. Cả hai đến lưu trú tại một resort 5 sao ở quận Sơn Trà. Chiếc máy bay N887WM trị giá 70 triệu USD đậu tại sân bay Đà Nẵng dưới sự giám sát nghiêm ngặt của an ninh sân bay. Ảnh: The New York Times.