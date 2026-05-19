CEO Starbuck Hàn Quốc bị sa thải vì chiến dịch quảng cáo nhạy cảm

Cửa hàng Starbucks ở Seoul. Ảnh

Tập đoàn Shinsegae, tập đoàn bán lẻ nắm giữ bản quyền và quản lý chuỗi cà phê Mỹ tại Hàn Quốc, cho biết họ đã sa thải Sohn Jeong-hyun, người đứng đầu Starbucks Hàn Quốc, vì "hoạt động tiếp thị không phù hợp".

Việc ông Sohn bị sa thải diễn ra chỉ vài giờ sau khi Starbucks phát động chiến dịch “Ngày Xe tăng” (Tank Day) vào thứ Hai, quảng bá dòng sản phẩm cốc giữ nhiệt “Tank” với khẩu hiệu “đặt nó lên bàn với âm thanh ‘Tak!’”

Thứ Hai cũng là Ngày Phong trào Dân chủ hóa, kỷ niệm cuộc Khởi nghĩa Gwangju do sinh viên lãnh đạo vào tháng 5 năm 1980, và chiến dịch này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ ở Hàn Quốc.

Ước tính hàng trăm người đã thiệt mạng hoặc mất tích khi chính quyền của tổng thống Chun Doo-hwan triển khai quân đội và xe tăng để trấn áp các cuộc biểu tình. Ông Chun đã từ chức vào năm 1988 trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi dân chủ.

Các nhà phê bình cũng đặt câu hỏi về việc sử dụng cụm từ “tak” vì nó gợi nhớ đến lời giải thích của cảnh sát Hàn Quốc năm 1987 về cái chết của một sinh viên biểu tình, người được xác định là đã bị tra tấn. Vào thời điểm đó, cảnh sát cho biết sinh viên này chết sau khi các điều tra viên đập vào bàn tạo ra âm thanh “tak”, theo các báo cáo truyền thông địa phương.

Hãng Reuters không thể liên lạc được với ông Sohn để xin bình luận và Starbucks Hàn Quốc từ chối cho phép ông trả lời phỏng vấn, nói rằng ông đã rời công ty. Công ty cũng đã rút lại chiến dịch này.

Các công ty xin lỗi

Hôm thứ Hai, trên trang X, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung viết rằng ông "vô cùng phẫn nộ" trước chiến dịch quảng cáo của Starbucks và yêu cầu hãng này phải xin lỗi gia đình những người thiệt mạng trong cuộc nổi dậy.

Ông Lee cho rằng chiến dịch này "đã làm hoen ố các cuộc biểu tình đẫm máu của người dân Gwangju và các nạn nhân của các cuộc biểu tình", đồng thời gọi đó là hành động của một "kẻ buôn bán đồi bại".

Starbucks Hàn Quốc đã đăng tải một tuyên bố trên trang web của mình để xin lỗi về chương trình khuyến mãi, trong khi Chủ tịch Tập đoàn Shinsegae, Chung Yong-jin, cũng đã đưa ra lời xin lỗi công khai.

Cổ phiếu của chuỗi bán lẻ giảm giá E-Mart 139480.KS thuộc tập đoàn Shinsegae, đơn vị sở hữu 67,5% cổ phần của Starbucks Korea (nay đổi tên thành SCK Company), đã giảm 5,5% khi kết thúc phiên giao dịch tại Seoul.

Hôm thứ Ba, Starbucks Global cũng đưa ra một tuyên bố, bày tỏ sự lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra và cho biết một cuộc điều tra đã được bắt đầu.

“Chúng tôi thành thật xin lỗi người dân Gwangju, những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này, cũng như khách hàng và cộng đồng của chúng tôi”, người phát ngôn của Starbucks Global cho biết trong một email gửi tới Reuters.

Người phát ngôn cho biết: “Các biện pháp xử lý kỷ luật lãnh đạo đã được thực hiện và một cuộc điều tra kỹ lưỡng đang được tiến hành. Chúng tôi đang triển khai các biện pháp kiểm soát nội bộ chặt chẽ hơn, các tiêu chuẩn đánh giá và chương trình đào tạo toàn công ty để đảm bảo điều này không xảy ra nữa.”