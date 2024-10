20/10/2024 8:09 AM (GMT+7)

Chanh không hạt Long An chinh phục thị trường khó tính Châu Âu, Trung Đông

Long An tích cực thực hiện Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đó là ưu tiên hỗ trợ các HTX, hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo quy trình sản xuất sạch đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ và các chứng nhận an toàn thực phẩm khác; thời gian qua, huyện Bến Lức đã tích cực hỗ trợ, kết nối, liên kết giữa nông dân, HTX, doanh nghiệp để trồng chanh ứng dụng công nghệ cao đạt chuẩn và tìm đầu ra cho nông sản. Hiện chanh không hạt là một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh Long An, đảm bảo các tiêu chuẩn để xuất khẩu sang thị trường Châu Âu, Trung Đông.

Thực hiện kế hoạch chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cây chanh, đến nay, huyện Bến Lức có 2.799ha/2.700 ha chanh ứng dụng công nghệ cao, đạt 103%, vượt tiến độ đề ra.

Nhờ sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các ngành chức năng, doanh nghiệp, sự quyết tâm của nông dân, chanh không hạt của tỉnh Long Andần khẳng định thương hiệu tại các thị trường khó tính.

Mới đây, quả chanh không hạt đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý, Nhãn hiệu chứng nhận "Bến Lức - Long An". Đây là bước tạo nên giá trị rất lớn, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng và được xem như giấy thông hành để sản phẩm vươn tầm trong nước, quốc tế.