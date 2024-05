"Chọn mặt gửi vàng' khi mua nhà trả góp

Điển hình như thời điểm năm 2022, khi lãi suất thả nổi tăng vọt quá cao, nhiều khách hàng “bị động” gánh một khoản nợ gốc lên đến 70-80% giá trị căn hộ mà không đo lường được biến động lãi suất. Hết thời gian hỗ trợ, lãi vay “rượt đuổi” tăng cao khiến khách hàng gồng khoản nợ lớn, bán cắt lỗ do mất khả năng chi trả, dẫn đến nợ xấu, tăng áp lực lạm phát.

Cùng với đó, người mua trả góp nếu không tìm hiểu kỹ về mức lãi suất ưu đãi trong suốt thời gian trả góp cũng sẽ khó làm chủ kế hoạch tài chính. Mức lãi suất lý tưởng thường chỉ được áp dụng trong 6 - 12 tháng đầu. Sau đó, lãi sẽ được tính theo lãi suất ngân hàng trên thị trường và cộng tới 3-4% so với mức ưu đãi.

Giải pháp trả góp 15 năm của Vinhomes là lựa chọn lý tưởng để người mua trả góp chạm tới ước mơ có nhà sang với mức tài chính vừa tầm

Theo chương trình “Mua nhà sang – an tâm tài chính”, khi mua các sản phẩm nhà phố Vinhomes Ocean Park 2, căn hộ The Zenpark - Vinhomes Ocean Park 1 (Hà Nội), căn hộ The Beverly - Vinhomes Grand Park (TP HCM) người mua chỉ cần thanh toán 30% là có thể được hưởng chương trình vay trả góp, hỗ trợ lãi suất cố định lên đến 15 năm.

Cụ thể trong 2 năm đầu, người mua nhà được hưởng lãi suất hỗ trợ 6,5% cho nhà phố, 7% cho căn hộ. 13 năm sau lãi trần được cố định ở mức tương ứng là 8,5% và 9,5%. Đáng chú ý, nếu lãi suất thị trường thấp hơn, khách hàng sẽ được hưởng theo thị trường. Trường hợp cao hơn, chủ đầu tư sẽ chịu phần lãi chênh lệch.

Với giải pháp này, chủ đầu tư chấp nhận biến động lãi suất thị trường, đổi lại giúp khách mua nhà trả góp xóa bỏ mọi rủi ro, chủ động sắp xếp tài chính theo kế hoạch đã đề ra. Mặt khác, mức lãi trần 6,5-9,5% được đánh giá là rất hấp dẫn, bởi thấp hơn từ 20-50% so với lãi suất thả nổi hiện hành. Chính sách này cũng đồng nghĩa sẽ đảm bảo mức chi trả cố định, an tâm, an toàn cho chủ sở hữu kéo dài suốt quá trình vay, điều mà gần như chưa có chủ đầu tư nào làm được trên thị trường vào thời điểm này.

Thêm nữa, lãi suất thấp cộng với việc giãn thanh toán tới 15 năm giúp tiền gốc và lãi hàng tháng giảm đáng kể, tương đương hoặc thấp hơn chi phí thuê một căn hộ hàng tháng. Điều này tạo cơ hội cho rất đông người thuê, khách hàng trẻ sớm sở hữu “nhà chính chủ”, xóa tan nỗi lo lãi suất thả nổi.

Có thể nói, giải pháp trả góp 15 năm của Vinhomes là lựa chọn lý tưởng để người mua trả góp chạm tới ước mơ có nhà sang với mức tài chính vừa tầm. Tuy nhiên, cơ hội là điều không chờ đợi bởi đây là chính sách được áp dụng có thời hạn.