Công nghệ Đài Loan đổ bộ, ngành chè Việt Nam sẵn sàng vươn ra toàn cầu
Phương Đăng (theo Taiwan News)
16/11/2025 2:15 PM (GMT+7)
Các chuyên gia chè Đài Loan đang giúp Việt Nam thay đổi hình ảnh lâu nay gắn với phân khúc chè giá rẻ, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Đài Loan mang máy móc, kỹ thuật và quy trình kiểm định an toàn sang hỗ trợ trong nước, theo CNA/Taiwan News.
Hãng tin CNA đưa tin hôm thứ Sáu rằng các doanh nghiệp Đài Loan đã trình diễn năng lực và chia sẻ kinh nghiệm giúp nông dân Việt nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tại sự kiện Cafe Show Hanoi, diễn ra từ thứ Tư đến thứ Bảy tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.
Đại diện Công ty Casa cho biết Việt Nam sở hữu những vùng chè rộng lớn, nhưng trước đây nhiều nông dân trồng chè chỉ chú trọng cạnh tranh bằng giá rẻ. Phó Chủ tịch Casa, ông Wu Yu-an nói rằng doanh nghiệp đã vào cuộc hướng dẫn nông dân giảm sử dụng hóa chất và thực hiện kiểm nghiệm thông qua các phòng thí nghiệm Đài Loan.
Ông Wu cho biết thêm họ còn mang sang các loại máy móc sản xuất tại Đài Loan, đồng thời hướng dẫn người trồng chè cách hái và vò chè sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Ông nói nhóm kỹ thuật thường xuyên lên tận vùng núi để làm việc trực tiếp với nông dân.
Theo Economic Daily News, chè trồng ở vùng cao và chè từ cây cổ thụ tại Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Nhiều nông trại hiện chuyển sang sản xuất hữu cơ và bán sang thị trường châu Âu, Mỹ với mức giá cao hơn.
Ông Tsai Yu-chieh nhà sáng lập Pure Tea House, cho biết Đài Loan đã đào tạo người làm chè từ thời thuộc địa Nhật (1895–1945) và sau đó tiên phong các xu hướng mới như trà ô long cao sơn. Ông Tsai nói rằng ngay từ những năm 1980, các thương hiệu Đài Loan đã chuyển một phần sản xuất sang Việt Nam và mang theo giống cây, máy móc cùng hệ thống nhà máy.
Theo ông Tsai, Đài Loan và Việt Nam hiện có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau: doanh nghiệp Đài Loan tìm kiếm quỹ đất mới, còn Việt Nam cần nâng cao kỹ thuật. Ông cho biết nhiều doanh nghiệp chè Việt Nam đến nay vẫn thuê chuyên gia Đài Loan làm cố vấn trong dây chuyền sản xuất.
Công nghệ Đài Loan đổ bộ, ngành chè Việt Nam sẵn sàng vươn ra toàn cầu
Các chuyên gia chè Đài Loan đang giúp Việt Nam thay đổi hình ảnh lâu nay gắn với phân khúc chè giá rẻ, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp Đài Loan mang máy móc, kỹ thuật và quy trình kiểm định an toàn sang hỗ trợ trong nước, theo CNA/Taiwan News.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Gà xào sả ớt lá chanh, canh nấm đậu hũ non
Một mâm cơm nhẹ bụng mà vẫn đủ đạm gồm có gà xào sả ớt lá chanh thơm nức, đậu phụ rán mỡ hành béo bùi, canh nấm đậu hũ non gừng thanh dịu và dưa chuột trộn dấm tỏi mát giòn. Hoàn thành bữa cơm trong khoảng 35 phút, ngân sách quanh 120 nghìn đồng/4 người.
Bài 2 - Mang quê hương vào hộp quà: OCOP và xu hướng tặng quà mới của người Việt
Nhiều người cho rằng, giỏ quà OCOP là “mỏ vàng” của mùa Tết Bính Ngọ 2026. Khi người tiêu dùng chuyển từ “mua cho nhiều” sang “mua cho đáng”, dấu OCOP trên bao bì đang trở thành một dạng “bảo chứng mềm” cho cả chất lượng lẫn câu chuyện vùng miền trong từng hộp quà Tết.
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục kho thơm tiêu, rau lang xào tỏi
Một mâm cơm đậm đà vị biển mà vẫn thanh nhẹ: cá nục kho thơm tiêu thơm nức, canh bí đỏ tôm khô ngọt dịu, đĩa rau lang xào tỏi xanh giòn, cuối bữa dưa hấu mát lành. Tất cả gói gọn khoảng 118–122 nghìn đồng/4 người, nấu nhanh trong 35–40 phút nếu xếp việc hợp lý.
Thị trường hàng Tết 2026 – Khi đặc sản địa phương lên ngôi
LTS: Tết Nguyên Đán không chỉ là mùa đoàn viên, mà còn là mùa của tiêu dùng, của những giỏ quà trao đi và câu chuyện quê hương gửi gắm trong từng sản phẩm. Những năm gần đây, thị trường hàng hoá Tết chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, từ quà biếu cầu kỳ, đắt đỏ sang những lựa chọn giản dị, tinh tế hơn đề cao yếu tố bản địa, an toàn, bền vững và chất lượng thật.
Labubu cháy hàng, Mỹ tràn ngập “hộp mù” giá rẻ đua hút khách mùa lễ cuối năm
Trong khi người tiêu dùng Mỹ vẫn ráo riết săn lùng một món Labubu Pop Mart “chuẩn xịn”, các đối thủ đang tung ra những sản phẩm “hộp mù” rẻ hơn, dễ tìm hơn cho mùa mua sắm cao điểm cuối năm nhằm tận dụng cơn sốt do những chú quái thú lông xù tí hon này tạo ra.
Công nghệ Đài Loan đổ bộ, ngành chè Việt Nam sẵn sàng vươn ra toàn cầu
Bữa cơm tối 120 nghìn: Gà xào sả ớt lá chanh, canh nấm đậu hũ non
Bài 2 - Mang quê hương vào hộp quà: OCOP và xu hướng tặng quà mới của người Việt
Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục kho thơm tiêu, rau lang xào tỏi
Thị trường hàng Tết 2026 – Khi đặc sản địa phương lên ngôi
LTS: Tết Nguyên Đán không chỉ là mùa đoàn viên, mà còn là mùa của tiêu dùng, của những giỏ quà trao đi và câu chuyện quê hương gửi gắm trong từng sản phẩm. Những năm gần đây, thị trường hàng hoá Tết chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ, từ quà biếu cầu kỳ, đắt đỏ sang những lựa chọn giản dị, tinh tế hơn đề cao yếu tố bản địa, an toàn, bền vững và chất lượng thật.