Công nghệ Đài Loan đổ bộ, ngành chè Việt Nam sẵn sàng vươn ra toàn cầu

Hoạt động tại Cafe Show Hà Nội. (Ảnh CNA)

Hãng tin CNA đưa tin hôm thứ Sáu rằng các doanh nghiệp Đài Loan đã trình diễn năng lực và chia sẻ kinh nghiệm giúp nông dân Việt nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường tại sự kiện Cafe Show Hanoi, diễn ra từ thứ Tư đến thứ Bảy tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Đại diện Công ty Casa cho biết Việt Nam sở hữu những vùng chè rộng lớn, nhưng trước đây nhiều nông dân trồng chè chỉ chú trọng cạnh tranh bằng giá rẻ. Phó Chủ tịch Casa, ông Wu Yu-an nói rằng doanh nghiệp đã vào cuộc hướng dẫn nông dân giảm sử dụng hóa chất và thực hiện kiểm nghiệm thông qua các phòng thí nghiệm Đài Loan.

Ông Wu cho biết thêm họ còn mang sang các loại máy móc sản xuất tại Đài Loan, đồng thời hướng dẫn người trồng chè cách hái và vò chè sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Ông nói nhóm kỹ thuật thường xuyên lên tận vùng núi để làm việc trực tiếp với nông dân.

Theo Economic Daily News, chè trồng ở vùng cao và chè từ cây cổ thụ tại Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Nhiều nông trại hiện chuyển sang sản xuất hữu cơ và bán sang thị trường châu Âu, Mỹ với mức giá cao hơn.

Ông Tsai Yu-chieh nhà sáng lập Pure Tea House, cho biết Đài Loan đã đào tạo người làm chè từ thời thuộc địa Nhật (1895–1945) và sau đó tiên phong các xu hướng mới như trà ô long cao sơn. Ông Tsai nói rằng ngay từ những năm 1980, các thương hiệu Đài Loan đã chuyển một phần sản xuất sang Việt Nam và mang theo giống cây, máy móc cùng hệ thống nhà máy.

Theo ông Tsai, Đài Loan và Việt Nam hiện có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau: doanh nghiệp Đài Loan tìm kiếm quỹ đất mới, còn Việt Nam cần nâng cao kỹ thuật. Ông cho biết nhiều doanh nghiệp chè Việt Nam đến nay vẫn thuê chuyên gia Đài Loan làm cố vấn trong dây chuyền sản xuất.