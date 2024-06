Cửa hàng vàng SJC lớn nhất Sài Gòn tạm ngưng bán

Trung tâm SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 vào sáng nay 17/6 đông nghịt người đến xếp hàng chờ mua vàng với giá "bình ổn". Đây là trung tâm SJC lớn nhất tại TP.HCM.

Do rất đông khách đứng và ngồi xếp hàng trước cửa SJC, lực lượng an ninh phải có mặt để đảm bảo an ninh trật tự.

Trung tâm SJC lớn nhất TP.HCM tại Quận 3 tạm đóng cửa sáng 17/6/2024 vì quá đông khách. Ảnh: Phúc Minh

Khoảng 9h sáng, trung tâm này tạm đóng cửa, ngưng nhận khách. Nhiều người thất thểu ra về sau cả buổi sáng xếp hàng chờ đợi.

Chị N. cho biết đến đây từ 5h sáng để tranh thủ xếp hàng vào bên trong mua vàng. Chị than: "Họ thông báo thứ bảy nghỉ, đầu tuần bán lại nên chúng tôi đến sớm chờ mua. Xếp hàng đã đời chưa đến lượt thì lại ngưng nhận khách, thông báo chờ đợi để chuẩn bị bán online như ngân hàng".

Bên ngoài SJC, từng nhóm người ra về. Khách ngồi "ké" cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Họ than phiền vì SJC không thông báo sớm, không thông báo rõ ràng cho khách để mất một ngày đầu tuần xếp hàng chờ mua vàng.

Trên fanpage chính thức của SJC, trước những bình luận bức xúc của khách, công ty cho biết có hiện tượng tụ tập gây nguy hiểm cho công ty và khách xếp hàng chờ.

Vì vậy, SJC đang cho triển khai dịch vụ đăng ký mua trực tuyến để giảm số lượng khách đến nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng cũng như giúp khách hàng không phải xếp hàng mua.

SJC đề nghị khách chờ cập nhật những thông tin mới nhất của doanh nghiệp về việc mua vàng online.

SJC dự kiến triển khai bán vàng online. Ảnh: Phúc Minh

Ngày 17/6, SJC niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 74,98 triệu đồng/lượng, bán ra 76,98 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với cuối tuần trước. Mức giá này thấp hơn nhiều so với trước đây nên nhiều người đổ xô mua, có cả tình trạng xếp hàng để chờ mua giùm.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị Bộ Công an phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo NHNN, hiện trên thị trường đang lan truyền thông tin NHNN thiếu vàng. Tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.

NHNN đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường.

Công an các địa phương được yêu cầu phối hợp đảm bảo an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước, SJC; hạn chế tình trạng các đối tượng có ý dụng xấu thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự.