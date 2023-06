Yêu cầu các hãng bay hỗ trợ vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học

Ngày 8/6, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị có liên quan, về việc phối hợp hỗ trợ vận chuyển đề thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.



Cục Hàng không cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 27/6 đến ngày 30/6 và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023 sẽ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2023.

Hỗ trợ vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT năm 2023 bằng đường hàng không. Ảnh: Gia Linh

Trong khoảng thời gian trên, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam tạo điều kiện cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn cho người, phương tiện làm nhiệm vụ vận chuyển đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Ngoài ra, Cục cũng đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện trong việc làm thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh hàng không cho cán bộ, công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm nhiệm vụ vận chuyển đề thi.

Riêng với hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet, Pacific Airlines, Bamboo Airways, Vasco, Cục đề nghị chỉ đạo các đơn vị, bộ phận liên quan tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ, công chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ vận chuyển đề thi làm thủ tục hàng không nhanh chóng, thuận lợi.

Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị hỗ trợ tối đa công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, ngành công an, để bảo đảm việc vận chuyển đề thi, bài thi trong năm 2023 được an toàn tuyệt đối; tăng cường năng lực vận tải, kịp thời giải tỏa ùn tắc giao thông trong các ngày thi; không để thí sinh đến dự thi muộn do thiếu phương tiện vận chuyển, ùn tắc giao thông.