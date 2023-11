Đánh thức triệu tỷ đồng tiết kiệm

Thống kê sơ bộ của NCĐT cho thấy, lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại hiện nay ở mức khá thấp. Không chỉ 7%, mà ngay cả mức lãi suất 6% đối với tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cũng gần như “mất hút” trên thị trường.

Mức lãi suất huy động đối với tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng đang dao động quanh mức 5,5% và thậm chí có những ngân hàng huy động với mức lãi suất 4,9%/năm.



HÀNG TRIỆU Tỷ ĐỒNG “NẰM CHỜ”

Thực tế cho thấy dù lãi suất tiết kiệm ở mức khá thấp nhưng lượng tiền đổ vào kênh gửi tiết kiệm vẫn khá cao. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tại thời điểm cuối tháng 8/2023, số dư tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 6,43 triệu tỷ đồng, tăng thêm hơn 43.700 tỷ đồng so với tháng trước và tăng 9,68% so với cuối năm 2022.

Con số này cho thấy dù lãi suất giảm cũng không cản được dòng tiền tiết kiệm chảy vào ngân hàng, thị trường tiếp tục chứng kiến việc xô đổ kỷ lục số dư tiền gửi của tháng trước.

Lạm phát mục tiêu của năm 2023 ở mức khoảng 4,5% đồng nghĩa với việc giá trị đồng tiền sẽ bị bào mòn tương ứng do lạm phát. Để đánh giá rõ nhất tác động của lạm phát, có thể nhìn lại quá trình tăng giá của vàng.

Cụ thể, vào năm 2006 giá vàng chỉ vào khoảng 12-13 triệu đồng/lượng, nhưng hiện tại giá vàng đã lên hơn 70 triệu đồng/lượng, tức gấp hơn 5 lần.

Điều này có nghĩa nếu nắm giữ 12 triệu đồng trong 17 năm, thì số tiền đó chỉ đủ mua khoảng 1/5 lượng vàng hiện tại. Và cách tốt nhất để bảo vệ tài sản không bị ảnh hưởng là đảm bảo việc đầu tư sinh lời cao hơn so với tỷ lệ mất giá mà lạm phát gây ra.

Tuy nhiên, việc lượng tiền của người dân đổ vào hệ thống ngân hàng vẫn cao kỷ lục dù lãi suất huy động ở mức thấp cho thấy các kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, vàng... hiện không còn sức hấp dẫn quá lớn trong mắt nhà đầu tư.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, từ nay đến cuối năm có một lượng lớn tiền gửi ngân hàng đáo hạn, nhưng các nhà đầu tư không có sự lựa chọn nào khác ngoài kênh đầu tư gửi ngân hàng. Khi tiền gửi đáo hạn, họ có thể sẽ gia hạn với mong muốn là lãi suất sẽ không giảm thêm.

Chia sẻ với NCĐT, bà Trần Thị Hà My, Kinh tế trưởng Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), cho hay tính đến tháng 7/2023, tiền gửi từ khu vực dân cư tăng 8,9% so với đầu năm, trong khi huy động vốn từ các tổ chức kinh tế giảm 0,7% so với đầu năm. Xét ở góc độ các kênh tài sản, các kênh đang cạnh tranh trực tiếp với tiền gửi tiết kiệm là vàng, USD và chứng khoán trong bối cảnh thị trường bất động sản cùng trái phiếu doanh nghiệp trong nước vẫn chưa phục hồi tích cực.

“Hiện tại, chúng tôi cho rằng lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại đã chạm đáy, vì vậy tính cạnh tranh của kênh tiền gửi tiết kiệm đang giảm dần”, bà My chia sẻ.

LA BÀN ĐẦU TƯ NĂM 2024

Tại Việt Nam, từ những năm 2015-2016, bài toán “đánh thức” hàng trăm tấn vàng ở trong dân đã được đưa ra. Tuy nhiên, cho đến nay, không chỉ là vàng mà việc dẫn lối dòng vốn tiết kiệm sang các kênh đầu tư cũng là một bài toán khó, bởi gần như không có một mẫu số chung cho tất cả.

Rủi ro ở mỗi kênh đầu tư là khác nhau và khả năng chịu đựng rủi ro của mỗi cá nhân cũng không hề giống nhau. Chúng ta không thể khuyến nghị một bạn trẻ 20-30 tuổi dành toàn bộ tiền vào kênh tiết kiệm, cũng không thể khuyên một cụ già 60-70 tuổi “tất tay” vào thị trường chứng khoán.