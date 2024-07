Đến Tesla cũng thấm đòn vì BYD

25/07/2024 10:02 AM (GMT+7)

25/07/2024 10:02 AM (GMT+7)

Tesla của Mỹ công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 vào ngày 24/7, ghi nhận doanh thu tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, lên 25,5 tỷ USD. Tuy nhiên, lợi nhuận của hãng xe của tỷ phú Elon Musk lại giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống con số 1,8 tỷ USD.

Mẫu bán tải điện Cybertruck đình đám của Tesla. Ảnh tư liệu

Lợi nhuận ròng quý 2 của Tesla giảm 45% xuống còn 1,47 tỷ USD. Như vậy, lợi nhuận ròng của hãng đã giảm 2 quý liên tiếp trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ Trung Quốc, nhất là BYD, và nhu cầu về xe điện chậm lại.

Sự cạnh tranh đang tăng mạnh từ BYD đã ảnh hưởng mạnh tới lợi nhuận của Tesla. Lượng ô tô điện do Tesla bán trên thế giới đã thấp hơn so với cùng giai đoạn trong năm 2023 do doanh số xe điện của Tesla ở Mỹ và các thị trường khác bị chững lại.



CEO Elon Musk cho biết trong cuộc họp trực tuyến về tình hình kinh doanh và tài chính (ngày 23/7 theo giờ Mỹ) rằng việc ra mắt dòng taxi tự hành của Tesla có tên “Robotaxi” sẽ bị lùi lại vào tháng 10, chậm 2 tháng so với kế hoạch trước đây.

Cuộc chiến làm đau đầu Tesla

Quý 4/2023 chứng kiến lần đầu tiên Tesla bị BYD soán ngôi số 1 về doanh số toàn cầu.

Lợi nhuận trên mỗi xe Tesla bán ra giảm dần từ đầu năm 2022. Đồ thị: chụp màn hình Reuters

Trong quý 4/2023, BYD bán ra 526.000 xe, nhiều hơn Tesla với doanh số 485.000. Tính cả năm 2023 Tesla vẫn là hãng xe điện lớn nhất thế giới, với doanh số đạt 1,81 triệu xe trên toàn cầu, đạt kế hoạch năm, dù tốc độ tăng trưởng có chậm lại. Trong khi đó, lượng xe thuần điện BYD bán năm 2023 đạt 1,6 triệu chiếc.

Khởi điểm là một nhà sản xuất pin được thành lập năm 1995, BYD đã vượt lên thành nhà sản xuất ô tô "năng lượng mới" hàng đầu tại Trung Quốc. "Năng lượng mới" là thuật ngữ chỉ xe điện và xe lai giữa điện và động cơ đốt trong. Sự trỗi dậy của BYD và những công ty Trung Quốc khác cho thấy vị thế ngày một áp đảo của đất nước tỷ dân này trong lĩnh vực xe điện. Các hãng xe Trung Quốc thích ứng nhanh hơn các công ty khác trong việc đưa ra thị trường các dòng xe điện.

Trong báo cáo quý 2 năm nay, Tesla không đưa ra mục tiêu bán xe cho cả năm. Tuy nhiên, nhà sản xuất Mỹ cho biết: "Năm 2024, tăng trưởng doanh số bán xe của chúng tôi có thể thấp đáng kể so với 2023". Tesla cho biết sẽ sản xuất các loại xe mới, gồm xe có giá rẻ hơn hiện nay, trong 6 tháng đầu năm 2025.

Theo giới phân tích, kết quả này cho thấy Tesla - doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực xe điện tại Mỹ - hiện chịu cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ trong và ngoài nước. Khi thị trường xe điện đang bão hòa, sự quan tâm của người tiêu dùng cũng chậm lại.

Tỷ phú Musk cho biết cạnh tranh về xe điện với các hãng khác chỉ là vấn đề trong ngắn hạn mà không phải là dài hạn đối với công ty của mình. Ông nhấn mạnh Tesla vẫn đang trên đường đưa thế giới tới thời kỳ các phương tiện giao thông sẽ chạy điện hoàn toàn, trong đó máy bay và tàu thủy cũng sẽ chạy điện.

Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu thị trường GlobalData, Tesla đạt tốc độ tăng trưởng doanh số 38% năm 2023, cao hơn mức 33% của thị trường xe điện toàn cầu. Đối với BYD, thị trường nước ngoài lớn nhất của họ đang là Thái Lan, không phải là Mỹ. Tại Việt Nam, "đại gia" Trung Quốc đã chốt địa điểm xây dựng nhà máy đầu tiên: Khu công nghiệp Phú Hà ở tỉnh Phú Thọ; nhưng chưa công bố thời điểm động thổ nhà máy có quy mô 100 hectare này.

Tại Thái Lan, thị trường lớn nhất của BYD bên ngoài Trung Quốc, hãng đang bị phản ứng dữ dội trong thời gian này vì đã bất ngờ giảm giá mạnh các mẫu xe điện của mình, khiến những khách hàng vừa mua xe cảm thấy bị thiệt thòi nghiêm trọng.

Trong một động thái mới nhất, Ủy ban Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết cuối tuần qua là sẽ tiếp tục điều tra việc giảm giá xe điện BYD dù nhà phân phối độc quyền tại Thái Lan là Rever Automotive đã trả lại tiền khách hàng.