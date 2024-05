Điệp khúc lỗ kéo dài tại HAGL Agrico

04/05/2024 8:12 AM (GMT+7)

04/05/2024 8:12 AM (GMT+7)

HAGL Agrico kinh doanh dưới giá vốn

Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - mã chứng khoán: HNG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với kết quả kinh doanh suy giảm mạnh.

Một dự án nông nghiệp của HAGL Agrico tại Lào.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 93,5 tỷ đồng, giảm hơn 26% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù giá vốn giảm hơn 70 tỷ đồng so với cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn doanh thu, lên tới 98,5 tỷ đồng. Do kinh doanh dưới giá vốn nên trong kỳ công ty lỗ gộp hơn 5 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gộp 41,7 tỷ đồng).

Tuy doanh thu hoạt động tài chính cải thiện gấp 4 lần quý I năm ngoái, đạt 24,2 tỷ đồng, các chi phí đều giảm (chi phí tài chính giảm 7,7%; chi phí bán hàng giảm 45%; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 77,5%) nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình thua lỗ.

Kết thúc quý I, HAGL Agrico lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh xấp xỉ 46 tỷ đồng, lỗ sau thuế hơn 47 tỷ đồng, ghi nhận quý thứ 13 liên tiếp thu lỗ. Cùng kỳ năm ngoái, công ty lỗ sau thuế 112,4 tỷ đồng, tương ứng giảm lỗ hơn 58%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, ở mảng cây ăn trái, doanh thu quý I chỉ đạt 41,4 tỷ đồng với sản lượng 3.529 tấn, giảm 46% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là trong kỳ công ty chỉ tập trung chăm sóc và khai thác trên 918 ha diện tích vườn chuối có hiệu quả, so với cùng kỳ là 2.049 ha.

Phần diện tích còn lại đã dừng chăm sóc để tập trung nguồn lực tiến hành đầu tư mới đối với hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất; đẩy mạnh tập trung vào công tác quy hoạch, đầu tư đồng bộ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Tại mảng cây cao su, doanh thu trong quý I đạt 26 tỷ đồng với sản lượng 825 tấn. Theo HAGL Agrico, chu kỳ khai thác cao su kết thúc vào tháng 1 hằng năm nên cao su chỉ thu hoạch trong tháng 1. Ngoài ra, chi phí giá vốn lớn chủ yếu là chi phí khấu hao dẫn đến doanh thu không bù đủ chi phí.

Như vậy, đến thời điểm cuối quý I, tổng lỗ lũy kế của HAGL Agrico đã là 8.149,2 tỷ đồng, dẫn đến vốn chủ sở hữu tiếp tục thu hẹp, chỉ còn 2.487,2 tỷ đồng.

Chủ nợ lớn nhất không phải là ngân hàng

Tổng nợ phải trả tại ngày 31/3 ở mức 11.759 tỷ đồng, trong đó, nợ ngắn hạn là 9.143 tỷ đồng. Nợ ngắn hạn của HAGL Agrico đã vượt xa giá trị tài sản ngắn hạn tại cùng thời điểm là 3.163 tỷ đồng. Lượng tiền mặt của HAGL Agrico chỉ còn 6,2 tỷ đồng (con số đầu năm đạt xấp xỉ 76 tỷ đồng).

Tổng nợ vay ở thời điểm cuối quý I còn 8.802 tỷ đồng bao gồm 6.259 tỷ đồng vay ngắn hạn và 2.543 tỷ đồng vay dài hạn. Các khoản vay của HAGL Agrico chủ yếu là vay doanh nghiệp (với 4.462 tỷ đồng vay dài hạn doanh nghiệp đến hạn trả và 2.425 tỷ đồng vay dài hạn các doanh nghiệp).

Chủ nợ lớn nhất của HAGL Agrico hiện không phải là các ngân hàng mà là Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (đơn vị thành viên của Thaco, nơi tỷ phú Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT, và ông cũng là Chủ tịch HĐQT tại HAGL Agrico).

HAGL Agrico đang vay ngắn hạn Nông nghiệp Trường Hải 272,7 tỷ đồng; vay dài hạn công ty này 5.767 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản nợ với HAGL còn 1.120 tỷ đồng.

Tại HAGL Agrico, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Phó chủ tịch HĐQT nhưng không còn nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp này.

Về phía ông Trần Bá Dương, cá nhân ông nắm 50,76 triệu cổ phiếu HNG tương ứng tỷ lệ 4,58% vốn điều lệ công ty. Tập đoàn Thaco sở hữu 306,35 triệu cổ phiếu HNG tương ứng 27,63%; Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Trân Oanh sở hữu 54,98 triệu cổ phiếu HNG tương ứng 4,96% - cả 2 doanh nghiệp này đều có ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT.

Cổ phiếu HNG đang đối mặt với nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ 3 năm liên tiếp. Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán năm 2023 của HAGL Agrico, công ty ghi nhận lỗ sau thuế 1.098 tỷ đồng trong năm 2023. HoSE cũng đã có văn bản gửi HAGL Agrico, lưu ý về vấn đề này.

Tại báo cáo trên, kiểm toán viên cũng nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục đối với HAGL Agrico do công ty phát sinh lỗ thuần năm 2023 là 1.098 tỷ đồng và lỗ lũy kế 8.102 tỷ đồng; nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 6.950 tỷ đồng.

Theo HAGL Agrico, công ty đang trong quá trình tái cơ cấu một số khoản nợ và làm việc với các bên liên quan giải quyết công nợ và nhận lại các chứng nhận quyền sử dụng đất tại các dự án tại Lào và Campuchia để triển khai pháp lý đầu tư dự án và huy động nguồn vốn để có dòng tiền đầu tư.

Theo Dân trí