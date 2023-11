Đoàn xe điện đi xuyên 5 nước sắp đến TP.HCM

Theo lịch của nhà tổ chức (Hyundai), đoàn xe điện này đang ở Campuchia hôm nay (25/11), ngày đầu tiên trong Lễ Hội Nước Khmer kéo dài 3 ngày vào thời gian Rằm tháng 10 -- là đợt lễ hội lớn nhất đất nước Chùa Tháp, còn quan trọng hơn cả Tết Khmer vào giữa tháng 4 dương lịch.

Lịch của Ban tổ chức cho thấy đoàn sẽ hoàn thành chuyến đi sau khi đến TP.HCM vào ngày 30/11. Vao ngày 20/11, Hyundai cho hành trình "Go Far with Zero Worries - Đi xa không cần lo lắng" lăn bánh từ Singapore. Tổng quãng đường qua Singapore, Malaysia, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam là 2.751 km.



5 nước trong hành trình là Singapore, Malaysia, Thái Lan, Camuchia, Việt Nam. Ảnh: Soyacincau

Đoàn sử dụng chính 3 xe Ioniq 5 được lắp ráp tại Singapore và 2 xe Ioniq 5 lắp ráp tại Indonesia, được hỗ trợ bởi 3 chiếc xe hậu cần là Hyundai Creta và Hyundai Staria.

Hyundai cho biết chọn Ioniq 5 để thực hiện chuyến đi xuyên 5 nước này thay vì Ioniq 6 sắp tung ra thị trường vì đây là dòng SUV chở nhiều hành lý hơn và nhiều tiện nghi hơn trên hành trình dài. Mỗi ngày, xe sẽ dừng sạc 2 lần với dung lượng pin còn lại không thấp hơn 20%.

Các thành viên tham gia đoàn xe bao gồm đại diện hãng, thành viên câu lạc bộ Hyundai Club, đại diện Hiệp hội Ô tô Singapore cùng nhiều chuyên gia tới từ Indonesia và Thái Lan.

Chuyến đi bắt đầu tại Singapore ngày 20/11/2023. Ảnh: Soyacincau

Thương hiệu Hàn Quốc tổ chức hành trình để chứng minh độ bền bỉ, tiện lợi, thân thiện môi trường cũng như khả năng vận hành tầm xa của Ioniq 5 - mẫu xe điện đang được hãng mở bán rộng rãi tại Đông Nam Á.