Doanh số bán hàng của Toyota giảm vì đâu?

06/09/2024 11:22 AM (GMT+7)

Doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 4.700 xe, bao gồm 1.911 xe lắp ráp trong nước và 2.789 xe nhập khẩu nguyên chiếc.

Đối với dòng Lexus doanh số bán ra trong tháng 8 là 61 xe, giảm 44% so với tháng trước.

Tiếp tục dẫn đầu về doanh số tháng 8 vẫn là dòng Vios với 1010 và Yaris Cross với 927 xe, theo sau là Corolla Cross với 577 xe và Veloz Cross với 538 xe.

Nguồn: Toyota

Riêng dòng xe Hybrid, doanh số đạt kết quả với 349 xe với tổng doanh số tích lũy kể trong 8 tháng đầu năm 2024 đạt 2.435 xe. Kết quả này cho thấy sự yêu thích của khách hàng với dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường này.

Đại diện của Toyota cho biết, nhìn chung tổng doanh số bán hàng trong tháng 8 của Toyota tuột giảm có thể là do chính sách điều chỉnh thuế trước bạ dẫn đến việc khách hàng có tâm lý chờ đợi. Mặt khác, vấn đề thời gian thông quan kéo dài cũng tác động lên việc doanh số bán hàng thấp hơn so với dự tính và có thể sẽ ảnh hưởng trong vài tháng tiếp theo. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến TMV mà còn tới thị trường ô tô nói chung. Hi vọng trong thời gian tới, sẽ có những thông tin tích cực để cải thiện tình hình hiện tại.

Theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP, Chính phủ ban hành, kể từ ngày 01/9/2024 đến hết ngày 30/11/2024. Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). Đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.