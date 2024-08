Doanh số ô tô tăng cao trước tháng 'cô hồn'

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (là VAMA, và thương hiệu Hyundai không nằm trong VAMA) cho thấy thị trường trong tháng 7 ghi doanh số bán là 28.920 xe, tăng 9% so với tháng 6 (26.575 xe) và tăng 17% so với tháng 7/2023 (24.687 xe).

Trong đó, doanh số xe du lịch (ô tô con) là 22.847 xe, tăng 15% so với tháng trước; xe thương mại (xe tải và xe bus) là 5.857 xe, giảm 9%; xe chuyên dụng đạt 215 xe, tăng 1%.

Số liệu từ Tập đoàn Thành Công (TC Group, đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu Hyundai tại Việt Nam), doanh số Hyundai tháng 7 đạt 5.329 xe, tăng 5,3% so với tháng 6 (5.047 xe) và tăng tới 32% so với cùng kỳ năm 2023 (4.035 xe).

Tổng cộng doanh số do VAMA và Thành Công cung cấp, toàn thị trường đạt doanh số bán 34.249 chiếc trong tháng 7, tăng 8,3% so với tháng 6 năm nay và 19,2% so với tháng 7/ 2023.

Số liệu thống kê tháng 7 cho thấy thương hiệu Toyota vẫn giữ vững vị trí số 1 với tổng doanh số đạt 6.479 xe, tăng nhẹ so với tháng trước. Trong các sản phẩm Toyota, mẫu sedan Vios dẫn đầu doanh số với 1.745 xe bán ra, duy trì sức hút mạnh mẽ trên thị trường ô tô Việt Nam.

Vios là mẫu ô tô dẫn đầu thị trường Việt Nam về doanh số. Nguồn: Toyota

Đáng chú ý nhất trong tháng 7 là bứt phá của Mitsubishi Xforce. Mẫu xe gầm cao mới ra mắt của Mitsubishi đồng hương với Toyota đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và leo lên vị trí thứ 3 với 1.748 xe bán ra. Chung cuộc trong tháng, Mitsubishi đạt doanh số bán 3.835 xe, tăng trưởng ấn tượng 31,7% so với tháng trước, chủ yếu nhờ Mitsubishi Xforce.

Nằm giữa hai hãng Nhật Bản, Hyundai của Hàn Quốc đứng thứ hai. Dẫn đầu doanh số trong phạm vi Hyundai là mẫu sedan Accent với gần 1.000 xe bán ra.

Ford đứng ở vị trí thứ tư nhờ doanh số 3.150 xe, giảm nhẹ 4,7% so với tháng trước. Trong đó, Ford Ranger vẫn là một trong những mẫu xe bán tải bán (pickup car) bán chạy hàng đầu tại Việt Nam.

KIA từ Hàn Quốc có doanh số 2.679 xe, giảm 6,8% so với tháng trước nhưng đứng vị trí thứ năm. Mẫu KIA Seltos vẫn là mẫu SUV cỡ nhỏ được ưa chuộng và cũng là mẫu xe bán tốt nhất của hãng này trong tháng 7/24.

Thương hiệu Mazda (cũng được Thaco phân phối độc quyền như KIA) bán được 2.503 xe, giảm 2,3% trong tháng 7. Đáng chú ý, Mazda CX-5 tiếp tục dẫn đầu phân khúc SUV khi đạt doanh số 1.044 xe.

Mazda CX-5 là SUV được Thaco sản xuất tại Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. Nguồn: Thaco

Từ vị trí thứ 7 đến 10 lần lượt là Honda, Thaco Truck (các dòng xe tải do Thaco sản xuất tại Chu Lai, tỉnh Quảng Nam), Isuzu và Suzuki.



Các chuyên gia thị trường ô tô cho rằng doanh số tháng 7 tăng mạnh một phần nhờ tâm lý đón chờ chính sách giảm lệ phí trước bạ cho xe sản xuất trong nước. Nhiều người đã trả tiền mua trong tháng 7 vì e rằng sau ngày 1/8, các hãng xe sẽ khó giữ được chính sách giá tốt (nguyên nhân: nếu lệ phí trước bạ được Nhà nước giảm 50%, các hãng phải cắt đi khuyến mại cũ).

Tuy nhiên, đến nay đã giữa tháng 8 nhưng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ vẫn chưa được chấp thuận để thực hiện.

Một nguyên nhân khác là các đại lý ô tô đã giảm giá xe để tranh thủ doanh số trước tháng 7 âm lịch (được xem là tháng "cô hồn" và mua xe trong tháng 7 âm lịch sẽ ít may mắn). Loạt giảm giá này cũng giúp tăng doanh số bán trong tháng.