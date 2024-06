Dự án có hồ sơ pháp lý "sạch" chiếm sóng nguồn cung

Dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường địa ốc quý I/2024 vừa qua tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Thị trường đã có thêm nguồn cung mới, khi các chủ đầu tư bắt đầu kích hoạt triển khai hàng loạt dự án.

Các hoạt động khởi công, sự kiện kick-off, "làm mới hàng cũ" diễn ra răm rộ với quy mô ngày càng lớn. Làn sóng phục hồi đang ngày càng lan rộng. Tỷ lệ hấp thụ đạt gần 31%, với khoảng 6.200 giao dịch thành công, tăng 8% so với quý trước và gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Các dự án mới mở bán, từ sản phẩm đất nền, nhà phố, biệt thự, căn hộ,... đều ghi nhận mức độ quan tâm, giao dịch và giá bán tăng trưởng tốt trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Nhiều dự án bất động sản "chuẩn" pháp lý được giới thiệu. Ảnh: Gia Linh

Đáng chú ý, nửa đầu quý II/2024, cùng với nền kinh tế, thị trường bất động sản Việt Nam đang phục hồi, tích cực qua từng tháng. Hàng loạt dự án bất động sản đa dạng phân khúc được tái khởi động, khởi công, công bố, giới thiệu ra thị trường đều được quan tâm với kết quả bán hàng ấn tượng.

Tại khu vực TP.HCM và vùng phụ cận, hàng loạt dự án được triển khai kinh doanh, kick off, nhận booking như dự án Cara Riverview tại Cần Thơ, dự án A&T Garden, Phú Đông Sky One tại Bình Dương, dự án The Beverly, Vinhomes Grand Park, Eaton Park tại TP.HCM, dự án New Vegas tại Kiên Giang.....

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch VARS đánh giá điểm chung của hầu hết các dự án được triển khai kinh doanh là đều có sự đầu tư bài bản về chất lượng với hồ sơ pháp lý "sạch", cùng các chính sách ưu đãi ngày càng đa dạng, phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách hàng ngay từ giai đoạn booking.

Hầu hết các dự án được mở bán trong nửa đầu quý II đều được quan tâm, với lượng booking và có kết quả bán hàng ấn tượng. Mặc dù các dự án ra thị trường chủ yếu thuộc phân khúc trung cấp trở lên. Bởi nhu cầu đầu tư trên thị trường vẫn rất lớn, kể cả nhu cầu cho phân khúc hạng sang, cao cấp chứ không riêng gì phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực

Đây cũng là nguồn cung giúp đồng góp phần lớn lượng giao dịch bất động sản trong nửa đầu quý 2 năm 2024, khi giao dịch thứ cấp, nhất là sản phẩm căn hộ, nhà đất thổ cư giá dưới 5 tỷ đồng chậm lại với giá bán duy trì ổn định sau một thời gian tăng trưởng nóng.