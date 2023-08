Dự kiến ngày 26/8 khởi công nhà ga sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất

Khu lán trại, tập kết máy móc, phương tiện phục vụ san nền sân bay Long Thành. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, nhà ga sân bay Long Thành được xây trên khu đất rộng 150 ha, thiết kế hai luồng đi và đến tách biệt, gồm một tầng trệt và 3 lầu, đỉnh mái cao gần 46 m, bố trí 40 vị trí đỗ máy bay. Nhà ga dự kiến hoàn thành và khai thác trong năm 2026. Hiện, đơn vị trúng thầu vẫn chưa được công bố, song đến nay chỉ có một Liên danh nhà thầu vượt qua vòng chấm thầu kỹ thuật.

Nhà ga hành khách có giá trị lên tới 35.000 tỷ đồng được xem là "trái tim" của sân bay Long Thành với hình ảnh hoa sen sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế như: mái, góc nhìn mặt chính, nội thất khu vực sảnh làm thủ tục..Điểm nhấn kiến trúc là ô lấy sáng và ô thông tầng trung tâm nhà ga - nơi bố trí thác nước nhân tạo và cảnh quan sân vườn.

Theo đại diện ACV, công trình được thiết kế và xây dựng bằng công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực hàng không với vật liệu có độ bền và tính thẩm mỹ cao. Cùng với nhà ga, hạng mục đường cất hạ cánh dài 4.000 m, rộng 45 m với hệ thống 2 đường lăn song song; 6 đường lăn thoát nhanh kèm các đường lăn nối... và một số công trình phụ trợ khác cũng được khởi công dịp này.

Sân bay Long Thành công suất 100 triệu hành khách, 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Toàn bộ vốn đầu tư dự án khoảng 336.630 tỷ đồng (khoảng 16 tỷ USD). Trong đó, giai đoạn 1 đầu tư 114.450 tỷ đồng (tương đương 5,45 tỷ USD).

Trong ngày 26/8, nhà ga T3 - sân bay Tân Sơn Nhất gồm các hạng mục: nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không và hệ thống cầu cạn phía trước cũng được khởi công. Công trình có tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng, dự kiến thi công trong 20 tháng, khai thác từ quý II/2025.

Trong đó, nhà ga hành khách gồm một tầng hầm và 4 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng 112.500 m2. Nhà ga có 90 quầy thủ tục hàng không, 20 quầy gửi hành lý tự động, 42 kiosk check in, 27 cửa ra tàu bay (13 cửa ống lồng và 14 cửa bằng xe bus), 6 đảo xử lý hành lý đi và 10 đảo trả hành lý đến, 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách. Sau khi hoàn thành, nhà ga T3 sẽ phục vụ quốc nội với công suất 20 triệu hành khách mỗi năm, khai thác được tất cả máy bay code C và code E (các loại máy bay thân rộng).

TTXVN