Đúng như dự báo, Hòa Phát đã không thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023

Hòa Phát có quý cuối năm 2023 tăng trưởng vượt bậc nhưng không kéo nổi kết quả kinh doanh cả năm

Tập đoàn Hòa Phát đã công bố kết quả kinh kinh doanh quý cuối cùng của năm 2023 với lợi nhuận tăng đến 249% so với quý cùng ký năm 2022. Đây cũng là quý Hòa Phát đạt kết quả kinh doanh tốt nhất cả năm 2023.

Cụ thể, trong quý này, Hòa Phát ghi nhận doanh thu lên đến 34.925 tỷ đồng, tăng 33% so với quý IV/2022. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế tăng đến 249% so với cùng kỳ 2022 và tăng gần 50% so với quý III/2023, đạt đến 2.969 tỷ đồng.

Hòa Phát đã không thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 như kế hoạch đặt ra đầu năm. Ảnh: HPG

Tuy kết quả kinh doanh quý cuối năm tăng vượt bậc, nhưng kết quả kinh doanh năm 2023 của Hòa Phát vẫn giảm 16% so với năm 2022. Theo đó, doanh thu chỉ đạt 120.355 tỷ đồng, kéo lợi nhuận sau thuế còn 6.800 tỷ đồng, giảm 19%. Với kết quả này, tập đoàn do tỷ phú Trần Đình Long làm Chủ tịch mới hoàn thành 85% kế hoạch năm.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu năm, Hòa Phát thông qua kế hoạch doanh thu năm 2023 là 150.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 8.000 tỷ đồng.

Năm 2023, nhiều chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Hòa Phát đều giảm so với năm 2022. Lượng thép thô doanh nghiệp sản xuất giảm 10%, đạt 6,7 triệu tấn. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép cũng giảm 7%, đạt 6,72 triệu tấn. Sản phẩm ống thép giảm 9%, cung cấp cho thị trường 685.000 tấn...

Ngoài sản phẩm chính là thép có kết quả kinh doanh không như kỳ vọng, các lĩnh vực khác đã mang lại dấu ấn tốt cho doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam này. Và 2023 cũng là năm mà Hòa Phát chính thức tham gia nhiều lĩnh vực mới, trong đó có việc cung cấp sản phẩm vỏ container ra thị trường từ đầu tháng 8/2023.

Nông nghiệp là mảng sáng của Thép Hòa Phát trong năm 2023, lần đầu tiên đạt 300 triệu trứng gà cung ứng ra thị trường. Ảnh: HPG

Cũng trong tháng 8, Hòa Phát đã đưa bến đầu tiên của cảng tổng hợp container tại Dung Quất – Quảng Ngãi vào hoạt động, phục vụ nhu cầu bốc xếp hàng hóa của các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Dung Quất và các vùng lân cận.

Điện máy gia dụng cũng mở rộng kênh bán, liên tục giới thiệu loạt sản phẩm mới. Các sản phẩm của doanh nghiệp này không chỉ bán tại siêu thị điện máy mà đã bán tại tất cả trang thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki…

Đặc biệt, mảng nông nghiệp, lần đầu tiên Gia cầm Hòa Phát vượt sản lượng 300 triệu trứng gà, duy trì vị thế, thị phần trong nhóm dẫn đầu về trứng gà, heo thương phẩm cung cấp ra thị trường.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia, ngành thép nói chung và Hòa Phát nói riêng vẫn chưa hết khó khăn do sự ảm đạm của thị trường bất động sản. Dự báo của VNDirect cuối quý III cho thấy doanh thu và lợi nhuận ròng của Hòa Phát năm 2023 dự kiến đạt lần lượt 121.585 tỷ và 7.544 tỷ đồng, tương ứng giảm 14% và 11% so với năm 2022.

Năm 2022, Hòa Phát đạt doanh thu 142.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8.400 tỷ đồng, chỉ bằng 24% so với năm 2021.

Theo dự báo của chứng khoán VNDirect, doanh thu năm 2024 của Hòa Phát sẽ đạt 130.145 tỷ đồng và lợi nhuận ròng khoảng 14.202 tỷ đồng. Ảnh: HPG

Trong 10 năm kinh doanh, thời kỳ đỉnh cao nhất của Hòa Phát được ghi nhận liên tiếp tại 2 năm 2021 với 150,9 tỷ đồng và 2022 đạt 142,7 tỷ đồng.

Dù vậy, với những tín hiệu tích cực, các chuyên gia tại chứng khoán VNDirect dự báo doanh thu của Hòa Phát năm 2024 sẽ đạt 130.145 tỷ đồng, lợi nhuận ròng khoảng 14.202 tỷ đồng, và năm 2025 lợi nhuận ròng có thể lên tới 23.316 tỷ đồng.

Theo bảng xếp hạng của Vietnam Report vừa được công bố ngày 18/1/2024, Hòa Phát vẫn đứng đầu trong Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, và đứng thứ 8 trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất cả nước.

Kết phiên giao dịch hôm nay, 22/1, cổ phiếu HPG của Hòa Phát tăng 1,8%, dẫn đầu về giá trị giao dịch trên thị trường với 1.869 tỷ đồng. Đây là mã góp mức tăng nhiều nhất cho VN-Index trong phiên giao dịch hôm nay, sau thông tin kết quả kinh doanh quý cuối năm 2023 được công bố.