06/08/2024 8:53 AM (GMT+7)

Giá vàng SJC đứng im bất chấp biến động

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 76,28 - 77,48 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm nhẹ 40.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji đều niêm yết ở mức 77,55 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC đứng im bất chấp biến động giá vàng thế giới

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được bốn ngân hàng quốc doanh (Vietcombank; Agribank, Vietinbank, BIDV) và các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cùng niêm yết giá vàng SJC bán ra 79,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm về mức 2.405 USD/ounce, giảm 24 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 75 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng miếng SJC chỉ cao hơn thế giới gần 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Trên thị trường tiền tệ, ngày 6/8, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.241 đồng/USD, giảm 1 đồng/USD so với sáng qua. Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá USD quanh mức 24.900 - 25.270 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch quanh mức 25.700 đồng/USD bán ra.

Tính đến hết tháng 7, tỷ giá trên thị trường tự do giảm về mức 25.630 đồng/USD qua đó giúp cho tiền đồng chỉ còn mất giá khoảng 3,68% so với đầu năm. Cuối tháng 6, tỷ giá trên thị trường tự do từng mất 4,9%.

Áp lực bán tháo tiếp tục của nhà đầu tư đẩy giá vàng thế giới "lao dốc". Theo chuyên gia phân tích cấp cao Jim Wycoff của Kitco Metals, các nhà đầu tư đang hoảng sợ và họ đang bán những gì họ có thể, bao gồm cả vàng và bạc.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là phản ứng ngược của thị trường vàng khi nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu rơi vào suy thoái. Tuy nhiên, vàng sẽ không thể giảm sâu mà còn nhanh chóng quay đầu tăng trở lại, khi hàng loạt dữ liệu kinh tế gần đây ủng hộ cho giá vàng.