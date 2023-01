Bình Dương: Giúp người dân bị ảnh hưởng dự án đường Vành đai 3 sớm ổn định cuộc sống

01/02/2023 5:42 AM (GMT+7)

Đồng thuận dự án đường Vành đai 3

Đường Vành đai 3, đoạn đi qua tỉnh Bình Dương có chiều dài 26km, với 2 dự án thành phần là xây dựng đường Vành đai 3 và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trên địa bàn toàn tỉnh Bình Dương có khoảng 1.532 trường hợp bị ảnh hưởng của dự án, trong đó bố trí tái định cư cho 515 trường hợp. Riêng TP.Thuận An có 758 trường hợp bị ảnh hưởng, có khoảng 206 trường hợp được bố trí tái định cư.

Phường An Thạnh là địa phương có diện tích đất bị thu hồi nhiều nhất ở TP.Thuận An khi đường vành đai 3 đi qua địa bàn có chiều dài khoảng 3,3km.

Đường vành đai 3 đoạn đi qua phường An Thạnh (TP.Thuận An) có chiều dài khoảng 3,3 km; trong đó có 2,7 km đi dọc theo đường Hồ Văn Mên. Ảnh: T.L

Hộ ông Nguyễn Thành Luông ở phường An Thạnh có 3.000m2 đất bị giải tỏa trắng trong dự án đường vành đai 3. Đây là một trong những hộ có diện tích đất bị giải tỏa trắng nhiều nhất của dự án.

Ông Luông cho biết, gia đình đồng thuận bàn giao đất cho dự án nhưng mong muốn chính quyền có chính sách tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Còn hộ ông Phạm Quốc Việt, nông dân ở phường An Thạnh có 250m2 đất vườn cây trồng cây ăn trái bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 3.

Ông Việt cho biết, hầu hết người dân phường An Thạnh đồng tình, ủng hộ và mong muốn công trình sớm triển khai để thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

"Đồng thời, người dân mong muốn giá đền bù cho người có đất bị thu hồi tương xứng với giá thị trường", ông Việt nói.

Giúp người dân sớm ổn định cuộc sống

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND TP.Thuận An cho biết, đến nay thành phố đã thực hiện công tác đo đạc đất đai, kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án Vành đai 3, đạt 90% khối lượng.

TP.Thuận An đang đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thủ tục, trình phê duyệt để triển khai các khu tái định cư: An Thạnh (phường An Thạnh), Bình Đức (phường Lái Thiêu).

Riêng khu tái định cư Bình Đức (phường Lái Thiêu) có tổng diện tích khoảng 1,2ha với 85 nền tái định cư, mỗi nền từ 61-95m2. Hiện UBND TP.Thuận An đang lập thủ tục trình thẩm định chứng thư giá đất để giao đất cho các hộ dân tái định cư.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trao đổi với các hộ dân bị giải tỏa trắng ở do dự án đường vành đai 3, TP.Thuận An. Ảnh: T.L

Khảo sát tiến độ chuẩn bị dự án đường Vành đai 3 ở TP.Thuận An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết, năm 2023, tỉnh quyết liệt tập trung cho hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án đường Vành đai 3, nỗ lực đến 30/4/2023 khởi công dự án.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, phải đảm bảo người dân có đất bị thu hồi có chỗ ở, thu nhập và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Các khu tái định cư cần được đầu tư hạ tầng giao thông hoàn chỉnh, kết nối trường học, bệnh viện, chợ… đảm bảo sinh hoạt và đời sống nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn tôn trọng lợi ích chính đáng của người dân. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc thành lập các tổ ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân, vận động tạo sự đồng thuận để người dân yên tâm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.