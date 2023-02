Khách quốc tế qua các cảng hàng không tăng đột biến

Cục Hàng không Việt Nam vừa thông tin, trong 2 tháng đầu năm 2023, 22 cảng hàng không đã đón 19,7 triệu khách, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 4,7 triệu khách; khách nội địa đạt 14,8 triệu khách.



Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong hai tháng đạt 168.000 tấn, giảm 28,2% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, hàng hóa quốc tế là 117.000 tấn, giảm 37,3% so với cùng kỳ; hàng hóa nội địa là 51.000 tấn, tăng 7,4% so với cùng kỳ.

Sản lượng khách qua đường hàng không tăng trưởng đột biến trong các tháng đầu năm. Ảnh: H.T

Như vậy, sản lượng điều hành bay đi/đến trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt hơn 78.000 chuyến, tăng 62,3%; điều hành bay quá cảnh đạt hơn 35.000 chuyến, tăng 79,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong 2 tháng đầu năm 2023, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 9,8 triệu khách, tăng 91,9%, trong đó khách nội địa là 7,4 triệu khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng chú ý, khách quốc tế là 2,4 triệu khách, tăng 2.333,4%. Khách quốc tế tăng mạnh là dấu hiệu đáng mừng cho thấy hàng không quốc tế đang dần khôi phục.

Thị trường quốc tế đang đứng trước triển vọng tăng trưởng khi đón nhận các tín hiệu khởi sắc như từ ngày 8/1, Trung Quốc đã dỡ bỏ hạn chế đối với các chuyến bay quốc tế thường lệ đến nước này. Đây là một tin vui đối với ngành du lịch và hàng không Việt khi Trung Quốc là một trong những nước dẫn đầu về lượng khách du lịch đến Việt Nam.

Hàng không quốc tế đang đà tăng trưởng nhanh. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, các hãng hàng không Việt Nam cũng tích cực mở rộng mạng bay, kết nối các nước để phục vụ như cầu du lịch của hành khách. Theo dự báo của các chuyên gia, thị trường hàng không quốc tế sẽ phục hồi hoàn toàn vào cuối năm 2023.