Hàng không tiếp tục huỷ , đổi hướng nhiều chuyến bay vì thời tiết xấu

Nhiều chuyến bay bị điều chỉnh khai thác

Ngày 30/9, hãng hàng không Vietnam Airlines cho hay do thời tiết xấu tại khu vực Hà Nội với mưa giông và tầm nhìn hạn chế đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài.

Cụ thể, nhiều chuyến bay đến và đi từ sân bay này của Vietnam Airlines Group (bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines) buộc phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, bay chờ hoặc hạ cánh tại sân bay khác như Cát Bi (Hải Phòng), Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Trị), Phú Bài (Huế), Đà Nẵng… để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Vietnam Airlines lưu ý hành khách luôn tuân thủ hướng dẫn của tiếp viên, đặc biệt thắt chặt dây an toàn khi có tín hiệu bật sáng và trong suốt thời gian bay khi được khuyến cáo.

Cũng trong ngày 30/9, Cục Hàng không Việt Nam cho biết ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã gây nhiều thiệt hại cho ngành hàng không.

Hàng loạt chuyến bay của Vietnam Airlines Group đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác hoặc bay vòng chờ vì thời tiết xấu. Ảnh: VNA

Cụ thể, tại cảng hàng không Vinh, hàng loạt hạng mục như mái nhà ga, nhà làm việc, nhà kho và hệ thống hàng rào bị hư hỏng; nhiều cây xanh gãy đổ, một số phương tiện cũng bị thiệt hại.

Tại cảng hàng không Đồng Hới và Thọ Xuân, cơ quan chức năng ghi nhận hiện tượng tốc mái, ngập úng, sự cố hệ thống chiếu sáng, mái nhà ga có một số tấm ốp bị bong bật, một số hàng rào tạm của các công trình thi công bị đổ sập, nhà lán tạm bị tốc mái.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, thống kê và khẩn trương khắc phục để sớm khôi phục giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Đáng chú ý, thống kê của Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM), từ ngày 26-29/9, bão số 10 đã tác động trực tiếp đến hoạt động bay trong hai vùng thông báo bay Hà Nội và Hồ Chí Minh (FIR Hà Nội và FIR Hồ Chí Minh).

Cụ thể, ngày 26/9 có 42 chuyến bay đổi đường. Ngày 27/9 có 181 chuyến bay đổi đường; tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng có 5 chuyến phải hạ cánh tại sân bay dự bị, 30 chuyến bay chờ, một chuyến hủy cất cánh do thời tiết dưới tiêu chuẩn.

Ngày 28/9, có 92 chuyến bay đổi đường, trong đó Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân phải tạm dừng đóng cửa sân bay trong nhiều giờ, tổng cộng gần 100 chuyến bay bị hủy. Đến 15 giờ ngày 29/9, chỉ còn một chuyến bay phải đổi đường do ảnh hưởng của bão số 10.

Đến trưa 30/9, Cục Hàng không cho hay các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại, thực hiện hoạt động khai thác. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.