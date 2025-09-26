Sân bay Long Thành chính thức đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên

Chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên hạ cánh sân bay Long Thành

Sáng 26/9, chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên tiếp cận đường băng sân bay Long Thành (xã Long Thành, Đồng Nai). Theo đó, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, máy bay hiệu chuẩn Beechcraft KingAir 300 series đã tiếp cận và thực hiện các bài bay trên đường băng số 1 sân bay Long Thành. Đây chính thức là chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên thực hiện trên cảng hàng không lớn nhất nước. Sự kiện là cột mốc kỹ thuật quan trọng để đưa sân bay Long Thành vào khai thác giai đoạn 1 đúng tiến độ là cuối năm 2025.

Ghi nhận của PV Thế Giới Tiếp Thị Online, trước giờ thực hiện chuyến bay hiệu chuẩn, lực lượng chức năng, các đơn vị liên quan đã có mặt tại sân bay Long Thành để kiểm tra toàn bộ đường cất hạ cánh, bảo đảm phương án ứng cứu trong mọi tình huống. Lược lượng quản lý bay tập trung cao độ để theo dõi chặt chẽ diễn biến của chuyến bay.

Máy bay hiệu chuẩn Beechcraft KingAir 300 series đã tiếp cận và thực hiện các bài bay trên đường băng số 1 sân bay Long Thành. Ảnh: Gia Linh

Theo đó, khoảng 6 giờ, máy bay chuyên dụng Beechcraft KingAir 300 series cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đã tiến về vùng trời Long Thành để thực hiện các bài bay kiểm tra. Tại sân bay Long Thành, máy bay tiếp cận mức thấp trên đường băng số 1 và bay rè trên đường băng để kiểm tra hệ thống đèn và sau đó lại tăng tốc bay lên cao trở lại.

Chuyến bay này không chỉ kiểm tra thực địa đường băng mà còn thực hiện nhiệm vụ quan trọng là hiệu chuẩn hàng loạt hệ thống thiết bị dẫn đường và giám sát hàng không tại Long Thành.

Bao gồm 2 hệ thống ILS/DME, 2 hệ thống PAPI, hệ thống đèn hiệu ALS, VOR/DME, radar sơ cấp/thứ cấp (PSR/SSR), ADS-B cùng các phương thức bay sử dụng tín hiệu liên quan.

Sân bay Long Thành đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên. Ảnh: Gia Linh

Được biết, trước đó ngày 24/9, Trung tâm Bay kỹ thuật hiệu chuẩn đã phối hợp cùng Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Cục Hàng không Việt Nam tiến hành kiểm tra hạ tầng thực tế.

Nội dung kiểm tra bao gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, các thiết bị dẫn đường và công tác khí tượng. Sau buổi làm việc, Cục Hàng không đánh giá các điều kiện tại sân bay Long Thành đáp ứng yêu cầu để thực hiện bay hiệu chuẩn từ ngày 26/9 theo kế hoạch.

Dự án sân bay Long Thành đang đẩy nhanh tiến độ nhiều hạng mục quan trọng để cơ bản hoàn thành vào ngày 19/12/2025. Ảnh: Gia Linh

Dự án sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai) là công trình giao thông trọng điểm quốc gia với tổng vốn khoảng 109.000 tỷ đồng trong giai đoạn 1 gồm có 4 dự án thành phần. Hiện tại, dự án đang đẩy nhanh tiến độ nhiều hạng mục quan trọng để cơ bản hoàn thành vào ngày 19/12/2025, khánh thành, tiến tới khai thác thương mại vào đầu năm 2026.