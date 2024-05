Hơn 4 triệu lượt khách đi máy bay từ TP.HCM đi Côn Đảo

Theo UBND huyện Côn Đảo, tổng lượng khách du lịch đến Côn Đảo trong tháng 3/2024 vào khoảng 63.000 lượt, trong đó khách quốc tế 2.848 lượt, tổng doanh thu du lịch 214 tỷ đồng.

Tính đến hết quý I/2024, Côn Đảo đón 146.100 lượt khách, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế là 8.010 lượt, tăng 37% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch 511 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ.

TP.HCM – Côn Đảo là đường bay nhộn nhịp khách du lịch trong thời gian qua. Ảnh: Gia Linh

Trong đợt cao điểm 30/4 - 1/5 vừa qua, TP.HCM – Côn Đảo là một trong những đường bay "nóng nhất" với lượng khách du lịch tăng. Ông Hà Duy Quang - Giám đốc Công ty bay dịch vụ Hàng không (VASCO) cho biết trong hơn 20 năm qua, đơn vị đã thực hiện 72.990 chuyến bay với hơn 4 triệu lượt khách đi trên máy bay AN-38 và ART72 để vận chuyển đưa đón khách du lịch đến huyện đảo này.

Lãnh đạo VASCO cho hay, chuyến bay đầu tiên tới huyện đảo này bắt đầu từ tháng 5 năm 2004 và bay bằng tàu bay tầm ngắn AN-38 với tuần suất 3 chuyến bay/tuần chỉ có thể tải cung ứng với số lượng khách là hơn 100 khách/tuần.

Sau thời gian hoạt đông, số lượng du khách sử dụng máy bay đến Côn Đảo ngày càng đông, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân thì từ tháng 9/2014 hãng này đưa vào khai thác dòng máy bay phù hợp ATR72. Hiện nay, VASCO thực hiện thường xuyên từ 100-120 chuyến bay/tuần từ TP.HCM và Cần Thơ đến với Côn Đảo.