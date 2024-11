Honda Việt Nam triệu hồi hơn 11.000 ô tô

07/11/2024 8:46 AM (GMT+7)

Số lượng chính xác được hãng thông báo ngày 6/11 là là 11.005 chiếc. Trong đó, CR-V là 7.104 xe, CIVIC là 3.870, còn CIVIC Type-R là 31 xe. Hiện tượng xuất hiện trên số xe này là tiếng kêu bất thường hoặc rung khi đánh lái.

Honda CR-V là mẫu gầm cao phổ biến của Honda ở nhiều thị trường. Nguồn: Honda

Honda Việt Nam cho biết chiến dịch thu hồi này được thực hiện nhằm khắc phục hiện tượng trên; là điều khiến người lái cảm thấy không an tâm trên 3 mẫu xe đã đề cập.

Số xe CR-V trong diện triệu hồi được sản xuất từ tháng 9/2023-9/2024; xe Civic sản xuất từ tháng 11/2021-11/2023; xe Civic Type R sản xuất từ tháng 1/2023-7/2024.

Tất cả các mẫu xe trên do Honda Việt Nam nhập khẩu và lắp ráp. Thời gian dự kiến bắt đầu thực hiện chiến dịch triệu hồi từ tháng 12/2024. Thời gian sửa chữa dự kiến từ 0,5 đến 4 giờ mỗi xe, và chi phí cho việc kiểm tra, thay thế sẽ do Honda Việt Nam chịu trách nhiệm.

Hãng cho biết tất cả chủ sở hữu của các xe bị ảnh hưởng sẽ được thông báo để mời mang xe đến nhà phân phối ô tô Honda thông qua cuộc gọi hoặc email để khắc phục. Honda Việt Nam cho hay chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào do vấn đề trên xảy ra tại thị trường Việt Nam, nhưng hãng khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của bản thân, cần nhanh chóng mang xe tới các nhà phân phối ô tô Honda trên toàn quốc để được kiểm tra, thay thế phụ tùng.

Cũng do lỗi liên quan tới hệ thống lái ở khu vực Bắc Mỹ, tập đoàn Honda đã thông báo tháng 10 vừa qua về việc triệu hồi 2 triệu ô tô để khắc phục, sửa chữa.