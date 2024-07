HoSE yêu cầu Quốc Cường Gia Lai giải trình

26/07/2024 5:31 AM (GMT+7)

26/07/2024 5:31 AM (GMT+7)

Chiều 25-7, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai) giải trình vì giá cổ phiếu QCG giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 19-7 đến 25-7.



Quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu tổ chức niêm yết trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.

HoSE đã đề nghị Quốc Cường Gia Lai thực hiện công bố thông tin theo quy định nêu trên.



Giá cổ phiếu của Quốc Cường Gia Lai trong thời gian vừa qua.

Vào ngày 18-7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Quốc Cường Gia Lai về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" có liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4- TPHCM) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Đóng cửa phiên giao dịch 25-7, giá cổ phiếu QCG tiếp tục giảm kịch sàn, còn 6.800 đồng/cổ phiếu. Tính từ lúc bà Loan bị tạm giam, giá cổ phiếu QCG đã giảm hơn 30%, khiến giá trị vốn hóa của Quốc Cường Gia Lai "bốc hơi" hơn 800 tỉ đồng so với trước khi bà Loan bị bắt, chỉ còn khoảng 1.870 tỉ đồng.

Hội đồng quản trị Quốc Cường Gia Lai cho biết đang nhanh chóng tìm người điều hành Quốc Cường Gia Lai trong thời gian sớm nhất để đảm bảo các hoạt động công ty đảm bảo. Đồng thời, dự kiến bầu ông Nguyễn Quốc Cường vào hội đồng quản trị và điều hành Quốc Cường Gia Lai thay mẹ là bà Loan.



Theo Người Lao Động