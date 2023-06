Làm du lịch từ vườn trái cây

Sáng 3/6, UBND huyện Củ Chi tổ chức Lễ phát động chương trình du lịch “Hoa thơm, trái ngọt vùng Đất Thép” năm 2023 tại xã Trung An. Đây là chương trình nhằm giới thiệu lịch sử, nét đẹp văn hóa, truyền thống, cảnh quan thiên nhiên và các sản phẩm đặc trưng của huyện Củ Chi.

Huyện Củ Chi làm du lịch từ những vườn trái cây và các hoạt động vui chơi giải trí miệt vườn. Ảnh: Q.S





Được biết, chương trình phát động du lịch với chủ đề "Hoa thơm trái ngọt vùng đất thép năm 2023" diễn ra từ ngày 3/6 đến ngày 10/6/2023 tại xã Trung An (huyện Củ Chi). Chương trình có nhiều hoạt động như: tái hiện cảnh chợ quê, bày bán các sản phẩm, món ăn chế biến từ trái cây, chương trình văn nghệ; các trò chơi dân gian; tham quan mua sắm ở vườn trái cây…

Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi cho biết, thông qua hoạt động này huyện Củ Chi mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, ẩm thực vùng đất Củ Chi đến du khách. Trong đó đặc biệt là giới thiệu các sản phẩm nông sản, trái cây tiêu biểu của huyện.

Tại vườn trái cây có nhiều hoạt động thú vị. Ảnh: Q.S

Qua đó đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới bền vững. Hướng đến mục tiêu xây dựng huyện Củ Chi điểm đến du lịch xanh, kết nối nhà nông, doanh nghiệp và du khách nhằm góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

Mùa trái cây năm nay, xã Trung An có 35 nhà vườn hiện đang mở cửa đón khách tham quan. Trong đó chủ yếu là các vườn chôm chôm, măng cụt, dâu da, mít... Chủ vườn trái cây tại đây cho biết, phần lớn du khách đến đây tham quan đến từ TP.HCM; thời điểm tham quan đông nhất thường vào cuối tuần. Do khoảng cách di chuyển gần với trung tâm thành phố, nên những vườn trái cây tại xã Trung An được nhiều người lựa chọn làm nơi vui chơi dịp cuối tuần.

Du khách thích thú tham quan, chụp ảnh tại vườn chôm chôm. Ảnh: Q.S

Đến với các vườn trái cây tại đây, du khách có thể tự mình hái và thưởng thức trái cây tại vườn, tham gia những trò chơi dân gian, trải nghiệm những món ăn đặc trưng địa phương ngay tại vườn... Du khách cũng có thể mua trái cây với giá phải chăng để về làm quà cho người thân.

"Trong chương trình du lịch này, tôi đề nghị UBND xã Trung An, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hãy đừng coi du khách chỉ đơn thuần là khách hàng. Hãy coi du khách là những người khách quý và ta là chủ nhà mến khách. Hãy để du khách được hài lòng với những sản phẩm, những dịch vụ mà ta phục vụ bằng sự gần gũi, thân thiện của người dân nông thôn Củ Chi", Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi nhấn mạnh.