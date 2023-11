iPhone 11, 12, 14... giảm kịch sàn, chiếc rẻ nhất chỉ từ 9 triệu đồng

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát của phóng viên, bước sang tháng 11/2023, giá bán nhiều mẫu iPhone chính hãng tại thị trường Việt tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm sâu.

Cụ thể, iPhone 11- mẫu smartphone có giá bán thấp nhất của Apple chỉ còn 9,9 triệu đồng đối với hàng xách tay. Hàng chính hãng VN/A có giá 10,29 triệu đồng bản 64GB và bản 128GB là 11,78 triệu đồng. Tuy nhiên, các đại lý chỉ còn 2 màu đen và trắng, cũng như không có dung lượng cao hơn.

Đối với iPhone 11 cũ 99% giá thấp nhất được ghi nhận trên thị trường từ 5,3 triệu đồng. iPhone 11 Pro cũ 99% bản 64GB có giá từ 8,79 đồng và 9,99 triệu đồng cho bản 256GB.

Tương tự, iPhone 11 Pro Max trên thị trường chủ yếu có hàng dưới dạng máy cũ với giá thấp nhất từ 7 triệu đồng nhưng nguồn gốc không đảm bảo. Tại các hệ thống bán lẻ lớn, iPhone 11 Pro Max 99% có giá từ 10,99 triệu đồng cho bản 64GB và bản 256GB là 12,59 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 12 bản 64GB đang được một số đại lý chào bán với mức giá 13,3 triệu đồng (thấp hơn 11,6 triệu đồng so với giá niêm yết), bản 128GB giảm về mức 14,45 triệu đồng, tương đương mức giảm khoảng 12,6 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây là mức giá thấp nhất của iPhone 12 kể từ khi ra mắt tại thị trường Việt. Tuy nhiên, giá bán tại các đại lý cũng có mức chênh nhẹ vài trăm nghìn tùy từng phiên bản màu sắc cũng như chương trình ưu đãi.

Nguồn: Washington Post

Sau khi dòng iPhone 15 được mở bán chính thức, giá iPhone 14 liên tục giảm mạnh và thấp hơn iPhone 15 từ 3-4 triệu đồng. Theo đó, iPhone 14 bản 128GB, 256GB, 512GB có giá bán lần lượt là 18,79 triệu đồng, 21,99 triệu đồng và 23,49 triệu đồng.

Giá iPhone 14 Plus đang được ưu đãi giảm từ 3,3-4,5 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu. iPhone 14 Plus bản 128GB có giá 21,69 triệu đồng, bản 256GB giá là 23,99 triệu đồng và 512GB là 25,49 triệu đồng.

Giá đập hộp iPhone 14 Pro Max cũng giảm khoảng 3-4 triệu đồng so với mức niêm yết. Cụ thể, bản 128GB được đại lý chào bán ở mức giá từ 26,99 triệu đồng, bản 256GB giá là 29,69 triệu đồng, bản 512GB giá 35,19 triệu đồng và bản 1TB là 41,79 triệu đồng.

iPhone 15 - chiếc điện thoại mới nhất được Apple trình làng trong tháng 9 năm nay cũng không đứng ngoài cuộc khi giảm 1-2 triệu đồng so với mức niêm yết. Hiện chiếc smartphone này đang được chào bán với giá 21,59 triệu đồng bản 128GB; 24,39 triệu đồng bản 256GB và 30,49 triệu đồng cho bản 512GB.

Giá iPhone 15 Pro đang được giảm từ 1,5-2 triệu đồng so với mức niêm yết, dao động từ 27,49-42,49 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Cùng với iPhone, nhiều smartphone từ các thương hiệu như Samsung, Xiaomi, Vivo, Realme,… đều đang được giảm giá mạnh trong thời gian này. Đơn cử như, Galaxy S21 FE 128GB có giá từ 9,99 triệu đồng (giảm 7 triệu đồng so với khi ra mắt); Galaxy S22 128GB giảm 10,3 triệu đồng xuống 11,69 triệu đồng; Xiaomi 12 từ 19,99 triệu đồng nay còn 9,99 triệu đồng; Vivo V25 Pro có giá 9,99 triệu đồng (giảm hơn 4 triệu đồng)...

Theo Nhịp sống thị trường